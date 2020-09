Grevesmühlen

Es ist ärgerlich, schädlich für die Umwelt und eine Gefahr für Tiere: Hausmüll im Wald. Erneut haben in dieser Woche Unbekannte im Questiner Wald mehrere Säcke mit Abfall abgelegt. In einem Forstweg liegen die Säcke, deren Inhalt auf Hausmüll hindeutet. Es ist nicht der erste Fall in dieser Region, immer wieder verzeichnet das Forstamt illegale Entsorgungen.

Illegaler Müll am Papierkorb des Spielplatzes in der Grevesmühlener Innenstadt. Quelle: Prochnow

Das Stadtgebiet von Grevesmühlen ist ebenfalls betroffen. Auch hier muss der Bauhof immer wieder Hausmüll entsorgen, der unter anderem an den öffentlichen Papierkörben abgestellt wird. Nach Auskunft der Stadtverwaltung würde zwar nach Spuren wie Adressen in dem Müll gesucht, die Erfolgsquote allerdings sei gering.

Möbel am ehemaligen Flugplatz entsorgt

Neben Hausmüll kommt es auch vor, dass Grünabfälle in den Wäldern entsorgt werden. Weil Gartenfeuer verboten sind und der Recyclinghof in Neu Degtow Gebühren für die Annahme von Grünschnitt verlangt, landet ein Teil der Abfälle regelmäßig an den Wegen im Wald.

Kühlschränke lagen Anfang August in der Nähe von Gostorf. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

In Gostorf kennen die Bewohner dieses Problem ebenfalls gut. Alle paar Wochen kommt es in der Nähe des ehemaligen Flugplatzes vor, dass dort größere Mengen Müll abgeladen werden. Beim letzten Mal ist offenbar eine Wohnung ausgeräumt worden, entlang der Straße lagen unter anderem Möbel und Haushaltsgeräte.

Von Michael Prochnow