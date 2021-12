Grevesmühlen/Schmachthagen

Karpfen blau oder im Ofen gebacken, manche mögen ihn auch gebraten – Hauptsache frisch. Zum Jahresende gehört der Karpfen in vielen Familien zur Tradition. Apropos Tradition: Neben zahlreichen mobilen Verkaufsständen ist eines zum Jahresende sicher – sowohl im Fischgeschäft Lindemann in Grevesmühlen als auch beim Fischhandel Tuma in Schmachthagen an der B 105 zwischen Mallentin und Gostorf gibt es den Karpfen direkt aus dem Becken, frisch geschlachtet natürlich.

Acht bis neun Euro pro Kilogramm

Bei Rita und Hans-Jürgen Lindemann in Grevesmühlen ist sowohl am Donnerstag, 23. Dezember, als auch an Heiligabend geöffnet, und zwar am Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr, am Freitag dann von 7 bis 12 Uhr. Eine Woche später gibt es neben den üblichen Öffnungszeiten in der Woche dann auch wieder den Service am 30. Dezember von 8 bis 17.30 Uhr und an Silvester von 7 bis 12 Uhr. Der Preis liegt zwischen acht und neun Euro pro Kilogramm.

Stefan Tuma verkauft am 23. und 24. Dezember frische Karpfen in Schmachthagen. Quelle: Malte Behnk

Karpfen blau für Heiligabend und Silvester

Bei Stefan Tuma gibt es den frischen Karpfen direkt aus dem Becken so lange der Vorrat reicht. „Viele sind Stammkunden“, sagt der Fischhändler, der von Frühjahr bis Herbst einen Fischimbiss an der Wohlenberger Wiek betreibt. Der Dezember gehört bei ihm aber den Karpfen.

Mit 8,90 Euro pro Kilogramm sind die Fische etwas teurer als im vergangenen Jahr. Am Donnerstag, 23. Dezember, gibt es die Karpfen in Schmachthagen von 9 bis 18 Uhr und am Freitag, 24. Dezember, von 9 bis 11 Uhr. „Ich esse Karpfen blau an Heiligabend und an Silvester“, sagt Stefan Tuma, auf die Frage an welchem Feiertag der Fisch bei ihm auf den Tisch kommt.

Von Malte Behnk und Michael Prochnow