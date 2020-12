Grevesmühlen/Gostorf/Wotenitz

Fritz Rasch ist versorgt. Sein Weihnachtsbaum, eine Nordmanntanne, ist gekauft. Auf dem Parkplatz des Piraten Action Open Air-Theaters in der Schweriner Landstraße ist der Grevesmühlener fündig geworden. Der Erdbeerhof Glantz hat dort wie jedes Jahr eine große Auswahl an Bäumen zu stehen. Bis zum 24. Dezember ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Neben Bäumen gibt es auch Tannengrün, Mistelzweige, Erdbeerwein und Marmelade. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der kann gleich bei den Piraten anklopfen. „Für alle Kurzentschlossenen und für alle, die noch eine passende Geschenkidee für ihre Lieben suchen, gibt es Geschenkgutscheine oder schon jetzt Tickets für die Saison 2021“, verrät Marketingbeauftragter Ralf Waidmann. „Ein Königreich vor dem Wind“ heißt das neue Stück, das es vom 18. Juni bis 4. September zu sehen gibt.

Auf dem Hof beim Erdbeerhof Glantz direkt in Hohen Wieschendorf hat am 4. Dezember der Verkauf der Weihnachtsbäume begonnen. Der Adventsmarkt in der Festscheune kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dennoch: Nordmanntannen aus eigenem Anbau, die unmittelbar vor der Haustür in Ostseelage heranwachsen, können gekauft und auch selber gesägt werden.

Auch ohne Adventsmarkt ist der Außenbereich des Hofes festlich geschmückt. In einem der Erdbeertunnel ist zudem eine Auswahl an Weihnachtsartikeln aufgebaut. Bis zum 23. Dezember können täglich von 9 bis 17 Uhr Weihnachtsbäume gekauft werden.

Lieferservice gegen Aufpreis

Auch Steffen Behl lädt wieder auf die Plantage in Gostorf – wenn auch hier anders als in den vergangenen Jahren: Es werden diesmal keine Sitzgelegenheiten am Feuer und keine Verköstigungen angeboten. In den vergangenen Jahren hatte Steffen Behl den Verkauf in der Vorweihnachtszeit zu einem kleinen Event mit Lagerfeuer, Essen, Trinken und Musik ausgeweitet. Den Gästen hat’s gefallen.

Dafür bietet er in diesem Jahr einen besonderen Service: Tannenbäume können auch gegen Aufpreis geliefert werden. Der Weihnachtsbaumverkauf startet am 10. Dezember. Die Schonung ist bis zum 23. Dezember geöffnet.

Auch das Forstamt Grevesmühlen bietet Tannenbäume zum Verkauf. In Zeiten von Corona allerdings nicht wie gewohnt im Everstorfer Forst. Stattdessen wird an diesem Samstag von 9 bis 16 Uhr in die Schonung in Botelsdorf (Botelsdorfer Damm 1a) gebeten.

Eine Auswahl an Weihnachtsbäumen hat auch die Gärtnerei Mundt in der Filiale an der B105 ( Klützer Straße). Geschlagen worden sind die in Stove in der Gemeinde Boiensdorf. Dort ist übrigens neben der beliebten Nordmanntanne die sogenannte „Salzhafftanne“ der Renner. Rund 45 Hektar Anbaufläche stehen dem Betrieb in Stove insgesamt zur Verfügung, davon sind etwa 16 Hektar mit Tannen bepflanzt.

Bäume für Kurzentschlossene

1,20 bis vier Meter große Nordmanntannen und Fichten hat Gartenbau Wiencke in Wotenitz im Angebot. Dort läuft der Weihnachtsbaumverkauf schon auf Hochtouren. Junior-Chef Christian Wiencke rechnet auch an diesem Wochenende wieder mit großem Zulauf. Die Preise, so verspricht er, sind im Corona-Jahr nicht gestiegen. „Wir halten den vom vergangenen Jahr“, erklärt er.

Täglich von 9 bis 18 Uhr ist die Gärtnerei geöffnet. Kurzentschlossene können sogar noch am 24. Dezember bis 12 Uhr einen Baum – geschlagen in Rostock – für das heimische Wohnzimmer kaufen. Das gemütliche, weihnachtliche Ambiente auf dem gesamten Hofgelände lädt an allen Tagen zum Schlendern ein. Geschenkideen liefert zusätzlich der Hofladen mit vielen regionalen Produkten.

Von Jana Franke