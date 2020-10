Grevesmühlen

Aus der fixen Idee wird allmählich ein Projekt. Nachdem Stadtvertreterin Christiane Münter (Fraktion Grevesmühlen.jetzt) seit Jahren den Bau einer Schwimmhalle fordert und am Widerstand der übrigen Fraktion scheiterte, gibt es nun überraschend eine Mehrheit in der Stadtvertretung, die der Idee positiv gegenübersteht.

Mehr noch: Inzwischen wurde einstimmig der Beschluss gefasst, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die klären soll, ob und wie eine Schwimmhalle gebaut und betrieben werden könnte. Voraussetzung für die Studie ist die Zusage über Fördermittel für die Untersuchung. Denn zwischen 20 000 und 30 000 Euro kostet eine solche Studie. „Die Chancen, dass wir Fördermittel dafür bekommen könnten, stehen so schlecht nicht“, sagt Erich Reppenhagen, Bauausschussvorsitzender und beim Landkreis zuständig für das Einwerben und Verteilen von Fördermitteln. „Im kommenden Jahr gibt es ein Programm, das genau solche Ideen unterstützt.“

Ploggensee als möglicher Standort

Der Antrag, den SPD und Grevesmühlen.jetzt gemeinsam gestellt hatten, zielt darauf ab, parallel zum Schulcampus und zu den Plänen des DRK, das am Ploggensee Wohn- und Pflegebereiche für Senioren plant, den Bau einer Schwimmhalle voranzutreiben. Denn auch wenn es bislang nur eine Idee ist, in einem Punkt sind sich die Fraktionen einig.

Als Standort kämen nur die Flächen am Ploggensee infrage. Im Kern geht es auch nicht um ein Spaßbad, sondern um eine reine Schwimmhalle, um den Schulsport zu gewährleisten und den Menschen in der Region die Möglichkeit zu bieten, schwimmen zu lernen. Bislang sind die Schulen in Grevesmühlen auf das Freibad am Ploggensee beziehungsweise auf das Freibad in Schlutup angewiesen. Beide sind witterungsabhängig.

Wasserwacht des DRK als treibende Kraft

Frank Schuster, Wasserwacht des DRK: „Eine 25-Meter-Bahn und eine 15-mal-15-Meter-Nichtschwimmerbecker, mehr braucht es nicht“. Quelle: Prochnow

Jemand, der sich bereits seit Monaten konkrete Gedanken um die Schwimmhalle macht, ist Frank Schuster. Der Gymnasiallehrer hat vor einigen Jahren die Wasserwacht des DRK in Grevesmühlen gegründet, die inzwischen auch den Badebetrieb im Freibad am Ploggensee absichert. „Der Grund, warum ich damals die Wasserwacht gegründet habe, war, dass die Möglichkeiten, damit Kinder schwimmen lernen, einfach schlecht waren.“ Inzwischen bietet das DRK regelmäßig Kurse in den Sommermonaten an. Doch die Kapazitäten reichen nicht. Die Schwimmhalle sei dringend notwendig, findet Frank Schuster. „Eine 25-Meter-Bahn und eine 15-mal-15-Meter-Nichtschwimmerbecker, mehr braucht es nicht.“ Der Standort am Ploggensee wäre ideal. Nah an der Stadt, das Freibad um die Ecke, der See vor der Tür. „Allerdings habe ich mich bei anderen Schwimmbädern informiert: Damit es funktioniert, braucht man Ideen, damit die Besucherzahlen auch stimmen.“ So schlägt er vor, dass auch ein Café einziehen könnte.

Und damit nicht genug. „Wie wäre es, wenn dort Unterwasserturngeräte installiert werden. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal, das ziehen würde.“ Auch über die finanziellen Aspekte hat sich der Pädagoge Gedanken gemacht. „Die Betriebskosten sind hoch, das stimmt. Aber wir haben in Grevesmühlen die Stadtwerke, die mit ökologischen Mitteln Wärme und Strom erzeugen. Die brauchen wir als Partner oder vielleicht sogar als Betreiber.“ Auch wenn das alles noch Ideen auf dem Papier sind, dass eine Studie in Auftrag gehen soll, ist für Frank Schuster der erste wichtige Schritt. „Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können.“

Wie stehen die Chancen auf den Bau?

Realistisch betrachtet stehen die Chancen, dass die Stadt Grevesmühlen in den kommenden Jahren tatsächlich eine Schwimmhalle baut, schlecht. Denn in den nächsten fünf bis sieben Jahren soll der Schulcampus umgesetzt werden, das 30-Millionen-Euro-Projekt wird zwar gefördert, dennoch ist die Stadt mit mehreren Millionen Euro Eigenanteil dabei.

Hinzu kommt der Hort-Neubau an der Fritz-Reuter-Schule, die Wohngebiete am Börzowe Weg und am Sägewerk sollen erschlossen und vermarktet werden. Parallel dazu gibt es zahlreiche weitere kleinere Projekte, die die Stadt und das Bauamt in den kommenden Jahren umsetzen müssen. Eine Alternative wäre, wenn ein Investor das Schwimmbad errichten und betreiben würde. Auch ein kommunales Unternehmen würde dafür infrage kommen.

