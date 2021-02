Kalsow

Eigentlich hat sich Landwirt Dietmar Hocke aus Kalsow der Aufzucht von Jungrindern verschrieben. Aber Ställe müssen auch mit Strom und Wärme versorgt werden. Seit 2005 arbeitet auf dem Dach von Hockes Betrieb eine von ihm betriebene Solaranlage.

Im Herbst 2010 investierte er drei Millionen Euro in eine Windenergieanlage, die bis zu 2000 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen kann. Für das ohne Fördermittel aufgebaute Projekt gründete er die Hocke Energieerzeugungs GmbH. 2011 sollte dann noch eine Biogasanlage dazu kommen.

Für sein Engagement in der Energiewirtschaft wurde Dietmar Hocke 2011 von der damaligen Landrätin Birgit Hesse (SPD) als „Unternehmer des Jahres 2011“ ausgezeichnet. Bis heute hat Dietmar Hocke das Dorf Kalsow zu einer Art Bioenergiedorf entwickelt. Denn nicht nur sein landwirtschaftlicher Betrieb und seine Ferienwohnungen werden durch die Bioenergie versorgt, auch das Alten- und Pflegeheim im Ort bekommt heute Wärme aus der Biogasanlage des Landwirts geliefert.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis heute ist Dietmar Hocke ein Vorreiter in Nordwestmecklenburg. Viele Gemeinden prüfen inzwischen, Energie für die Haushalte der Gemeinde selber zu erzeugen. Diese Planungen stecken aber im Vergleich zu den Entwicklungen in Kalsow noch in den Kinderschuhen.

Von Malte Behnk