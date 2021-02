Grevesmühlen

Die Geräte auf den Spielplätzen in Grevesmühlen sind in die Jahre gekommen, hieß es am 1. Februar 2011 in der OZ. Die meisten in der Stadt hatten zu der Zeit bereits zehn bis 15 Jahre spielende und tobende Kinder ge- und ertragen. Ein Großteil der Investitionen wurde in den 1990er-Jahren getätigt. Nach und nach sollten die Spielplätze umgestaltet werden. 2000 Euro waren für eine entsprechende Studie in den Haushalt eingestellt worden, um die Bedarfe zu ermitteln.

Einmal pro Jahr kommen die technischen Überwacher und prüfen die Sicherheit der Spielgeräte. Für die Gerätekombination auf dem Spielplatz am Lustgarten in Grevesmühlen war die Prüfung im Jahr 2010 die letzte. Die TÜV-Urkunde blieb ihr versagt, die Stadt musste die Geräte abbauen. „Bevor dort wieder etwas aufgestellt wird, warten wir die Studie ab“, argumentierte der damalige Bürgermeister Jürgen Ditz seinerzeit.

An Ort und Stelle ist kein Klettergerüst mehr aufgestellt worden. Stattdessen präsentiert sich dort heute ein großzügiger Parkplatz für Eltern, deren Kinder die Kita besuchen, und für Patienten der Arztpraxis, die sich in der Nähe befindet. Die nächstgelegenen öffentlichen Spielmöglichkeiten bietet die Bürgerwiese. Dort ist 2018 ein Mehrgenerationenspielplatz entstanden.

Von Jana Franke