Grevesmühlen

Etwas mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt die Stadt Grevesmühlen. Rund 60 davon in der Kernverwaltung, sprich dem Rathaus, die übrigen arbeiten im Museum, der Bibliothek, in den Schulen und im Bauhof. Zu viele seien das im Vergleich mit anderen Kommunen, sagt das Schweriner Innenministerium, das in dieser Woche eine Statistik veröffentlicht hat.

Demnach habe die Stadt Hagenow im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Beschäftigten unter den größeren Städten MVs. 193 Stellen bei 12 175 Einwohnern – 15,88 auf 1000. Dann folgen Ludwigslust mit 13,47 Stellen, Bergen auf Rügen (11,16) und Grevesmühlen (10,34). Auslöser war eine Anfrage der AfD.

Darstellungen seien irreführend

Lars Prahler, Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, ist mehr als verärgert über dieses Zahlenspiel. Die Darstellungen des Innenministeriums seien aufgrund der unzureichenden Tiefe der Betrachtung irreführend und hätten in dieser Form auch nicht veröffentlicht werden dürfen. „Wir fühlen uns dadurch unnötig in Misskredit gebracht.“

Die Stadtverwaltung Grevesmühlen sei mit ihren 56,59 Beschäftigten in der Kernverwaltung nicht nur für die Stadt Grevesmühlen, sondern auch für das Amt Grevesmühlen-Land tätig. „Insofern sind entgegen der Berechnungen der Landesregierung ca. 18 500 Bürgerinnen und Bürger der Maßstab, auf den der Personalbesatz pro Einwohner zu berechnen gewesen wäre.“

Stadtinfo und Bibliothek in den Händen der Kommune

Zudem gehören zu den Beschäftigten der Stadt auch die Angestellten in der kommunalen Kita, allein 26,88 Stellen gibt es dort. Dazu kommen 18,75 Stellen im städtischen Bauhof sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Archiv in den Schulen und der Schulsozialarbeit sowie in den nachgeordneten Einrichtungen Museum, Stadtinfo und Bibliothek. Prahler weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Einrichtungen im Gegensatz zu anderen Kommunen von der Stadt selbst betrieben würden.

Zu allem Überfluss hatte Grevesmühlen seinen Personalbestand erst vor einigen Jahren von Experten durchleuchten lassen, um eine optimale Struktur zu schaffen. „Die Stadtverwaltung Grevesmühlen verfügt, nicht zuletzt belegt anhand einer aktuellen Organisationsbetrachtung, über eine angemessene Personalausstattung zur Erledigung der ihr übertragenen Aufgaben.“

Von Michael Prochnow