Grevesmühlen

Die Worte „Netzwerk“ und „netzwerken“ sind längst in aller Munde. Beim Treffen der Vereine der Stadt im Grevesmühlener Rathaus ging es auch genau darum.

Als wohl bestes lebendes Beispiel für eine breite Vernetzung konnte an diesem Abend einer der insgesamt drei Ehrenamtler gelten, die aufgrund ihres Engagements für die Stadt ausgezeichnet wurden: Karl-Ludwig Gädert.

Gädert, der bis zu seiner Pensionierung bekannter Friseurmeister in Grevesmühlen war, ist nicht nur der Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt, er ist auch beim Sportverein Blau-Weiß noch äußerst aktiv –, auf und jenseits des Tennisplatzes –, ist Mitglied des Heimatvereins, singt im Chor und noch so einiges mehr.

Außerdem geehrt wurden Astrid Hollmann vom Gewerbeverein Grevesmühlen und Karin Busch, die mit ihrem Handarbeitszirkel beim Kreihnsdörper Seniorenverein mit dafür sorgt, dass ältere Menschen nicht vereinsamen und einander begegnen.

Vereinsbörse Bei der Vereinsbörse im Grevesmühlener Rathaus präsentierten sich der Sozialverband VdK, der Schulförderverein der Wasserturmschule, der Behindertenverband Grevesmühlen, der Arbeitslosenverband der Stadt und der Förderverein zum Erhalt der Kirche in Friedrichshagen.

Vereinsbörse im Rathausfoyer

In einer sogenannten Vereinsbörse im Rathausfoyer stellten sich die Vereine der Öffentlichkeit, aber in erster Linie noch einmal einander vor. Ganz nebenbei passierte, was später auf der Vereinsversammlung im Vortrag über Netzwerke fast ein wenig kompliziert klang.

Gehalten wurde der engagierte Vortrag von Kristin Mielke von der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung MV aus Schwerin. Sie bemühte sich leidenschaftlich darum, den Grevesmühlener Ehrenamtlern darzulegen, wie „netzwerken“ zum Erfolg führen kann.

Vereinsversammlung im Grevesmühlener Rathaus. Quelle: Annett Meinke

Das ganze Leben ist ein Netzwerk

Wer von den Anwesenden den als „wissenschaftlich fundiert“ präsentierten Fakten Mielkes folgen konnte und Verknüpfungen zum Leben in seiner Stadt herstellte, konnte durchaus verstehen: Das gesamte Leben findet in einer Art Netzwerk statt. Die Familie, in die Menschen geboren werden, der Freundeskreis, die beruflichen, gesellschaftlichen Kontakte.

Und damit es überall gut läuft, kommt es darauf an, miteinander zu kooperieren, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Verbessern kann sich immer nur dann etwas, wenn alle sich als Teil einer Gemeinschaft begreifen, Verantwortung übernehmen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen – und Spaß miteinander haben.

Genau das hatte man bereits zuvor auf der Jobbörse im Foyer beobachten können. Johannes Schürmeyer vom Nachbarschaftprojekt „Das Eck“ am Grevesmühlener Bürgerbahnhof saß am Tisch von Heidrun Lange und Holger Riesebeck vom Behindertenverband, – und alle drei lachten viel, hatten ganz offensichtlich Spaß beim Austausch.

Auch wenn der Künstler, der gemeinsam mit seiner Frau Renate das Nachbarschaftsprojekt „Das Eck“ betreibt, betonte: „Wir sind kein Verein. Wir sind nur eine Initiative.“

Joachim Schürmeyer vom Grevesmühlener Nachbarschaftsprojekt „Das Eck" (l.) mit Heidrun Lange und Holger Riesebeck vom Behindertenverband Grevesmühlen. Quelle: Annett Meinke

Doch das genau war eben auch eines der Stichworte dieses Abends. „Wir brauchen die Initiative von engagierten Bürgern, die mit uns Politikern ihre Stadt gestalten wollen.“, appellierte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler an die Anwesenden.

Was die Stadt ihrerseits tun kann, um die Eigeninitiative von Bürgern zu fördern, – wie zum Beispiel die Veranstaltung der ersten Musiknacht in Grevesmühlen, die erst kürzlich ein voller Erfolg war und bald wiederholt werden soll –, auch davon sprach der Bürgermeister.

Thilo Renger, Lehrer und Vorstandsvorsitzender und Anne-Christin Thiele vom Förderverein der Grevesmühlener Wasserturmschule. Quelle: Annett Meinke

Neues Amt für Kultur und Soziales

Das Rathaus in Grevesmühlen ist mittlerweile schon so etwas wie eine sozial-kulturelle Schaltzentrale. Jeder Bürger kann hier Information bekommen, welcher Verein in der Stadt existiert, was, wer macht. Welche Veranstaltungen in der Stadt geplant werden, was noch gebraucht wird, welche Ansprechpartner es bei den Vereinen gibt.

Ebenso kann sich jeder, der eine Idee hat, an die Stadt wenden. So geschehen zum Beispiel im Fall des Nachbarschaftstreffs „Das Eck“, das von der Stadt mit einem leer stehenden Gebäude unterstützt wurde.

Welcher Wichtigkeit dem vernetzten Bürgerwohl in Grevesmühlen zukommt, erklärte Prahler, ist auch aus der Tatsache ersichtlich, dass die Stadt demnächst ein Amt für Kultur und Soziales einrichtet.

Annett Meinke