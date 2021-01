Am Dienstagabend, 12. Januar 2021, kam es zu einem schweren Lkw-Unfall auf der Landstraße bei Grevesmühlen. Die Zugmaschine hatte sich überschlagen und der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor der Lastwagen geborgen werden konnte. Am nächsten Tag musste an der Unfallstelle verschmutzter Boden abgetragen werden. Dazu wurde der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt