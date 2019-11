Grevesmühlen

Die Vorbereitungen der Bäcker und Fleischer für den Riesenstollen und die Wurstkette in Grevesmühlen laufen bereits. Am Sonnabend, 30. November, werden der Stolle und die Würste wieder für einen guten Zweck und natürlich für die Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG, in diesem Jahr wird für den Freibadverein und die Heizung in der Kirche gesammelt, verkauft. Um 15 Uhr beginnt der Verkauf auf dem Kirchplatz, ab 14

In der Kirche drängen sich Besucher an den Ständen des Basars mit Basteleien, Gestecken, Gebäck und Waffeln. Organisiert und durchgeführt wird der Adventsmarkt von allen Kirchengemeinden der Stadt. Quelle: GVM

Uhr haben dort die Stände bereits geöffnet. Bis in die Abendstunden laden dort Vereine, Verbände und Händler zu einem gemütlichen Tag mit Livemusik und jeder Menge Unterhaltung ein. In der Nikolai-Kirche hat auch wieder der ökumenische Adventsmarkt geöffnet. Neu ist in diesem Jahr die Anordnung der Stände, nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Besucherzahlen ziemlich eng wurde, hat der Bauhof die Aufstellung neu geordnet und aufgelockert.

Am Sonntag, 1. Dezember, geht es dann mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr weiter. Anschließend ist zum Beispiel Marco Holter mit seinen Alpakas auf dem Kirchplatz zu Gast, das Kindertheater Blumental lädt um 11.30 Uhr ins Vereinshaus aus, die Grevesmühlener Band „Gleis 4“ wird ebenfalls auftreten. Die Buden und Stände auf dem Kirchplatz haben bis in den Nachmittag hinein geöffnet.

Von Michael Prochnow