Schützenzunft Grevesmühlen räumt bei Kreismeisterschaft ab

Grevesmühlen

39 Sportler aus vier Vereinen nahmen an der Kreismeisterschaft der Bogenschützen teil, die von der Grevesmühlener Schützenzunft ausgerichtet wurde. Neben den Gastgebern waren Schütze der Wismarer Bogengilde, der Schützenzunft Schönberg und erstmals auch Bogensportler des SV Bad Kleinen am Start. Die Teilnahme an der Kreismeisterschaft ist Voraussetzung für den Start bei den Landesmeisterschaften.Aus Sicht der Grevesmühlener Schützenzunft war Paul Adamski mit 338 Ringen und dem deutlichen Sieg in der Altersklasse Schüler C eine Überraschung, er ist erst fünf Monate im Verein. Ebenfalls überraschend war der Sieg in der Altersklasse Schüler B männlich. Hier gewann erstmalig Piet Nehm mit 370 Ringen vor Oliver Rausche mit 362 Ringen und Gustav Romeyke (alle Schützenzunft Grevesmühlen) mit 357 Ringen. Auch Paula Ritter (Schüler B weiblich) hat, wie auch die Schülerklasse B männlich, den Entfernungswechsel von 10 Meter (Schüler C) auf 18 Meter (Schüler B) gut bewältigt, und holte sich mit 386 Ringen den Sieg.

Die Kreismeisterschaften im Bogenschießen in der Halle fanden in Grevesmühlen statt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die Ergebnisse (jeweils die Erstplatzierten): Masters männlich Compound Norbert Lellwitz ( Bad Kleinen); Herren Blankbogen David Jammer ( Wismar); Damen Blankbogen Liana Lucas ( Grevesmühlen); Masters männlich Blankbogen Fred Husmann ( Bad Kleinen); Schüler A Blankbogen Jasper Nowak ( Grevesmühlen); Schüler B Blankbogen Piet Nehm ( Grevesmühlen); Herren Recurve Thimo Spindler ( Grevesmühlen); Damen Recuve Nastija Lichtmess ( Wismar); Masters männlich Recurve Maik Schimmel ( Grevesmühlen); Masters weiblich Recurve Adriane Müller ( Grevesmühlen); Schüler B Recurve Finn Lukas Malcharczik ( Grevesmühlen); Schüler B weiblich Recurve Fabienne Dahlke ( Grevesmühlen); Schüler C männlich Recurve Paul Eggert ( Bad Kleinen); Jugend männlich Recurve Jannik Balzereit ( Grevesmühlen); Herren Compound Jens Zacharias ( Bad Kleinen); Jugend männlich Blankbogen Maximilian Pätsch ( Grevesmühlen); Herrn Instinktivbogen Max Ennen ( Wismar); Schüler A männlich Instinktivbogen Leon Gratop ( Wismar); Schüler C männlich Instinktivbogen Pascal Schleuder ( Wismar); Jugend männlich Instinktivbogen Jan Wegener ( Wismar).

Von Michael Prochnow