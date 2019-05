Grevesmühlen

Die erste Grevesmühlener Musiknacht vor zwei Wochen war ein voller Erfolg, nun geht die Party in der Innenstadt weiter. Und zwar mit der Citynacht, die wieder zusammen mit dem Autofrühling stattfindet am Sonnabend, 11. Mai. Bedeutet: Riesenprogramm von 13 Uhr bis weit nach Mitternacht für alle Altersgruppen.

Los geht es um 13 Uhr mit der Präsentation der Autohäuser aus dem Marktplatz, dazu gibt es ein Bühnenprogramm mit Reuters Fritzen, den Saloon Dancers und vielem mehr. Moderiert wird das Programm von Leif Tennemann, vielen bekannt als Hausmeister Erwin aus dem NDR. Bis in den Abend hinein können die Besucher die neuen Fahrzeuge bestaunen und probesitzen, das Programm genießen und an der QR-Code-Rallye teilnehmen, die die Stadtwerke anbieten. Denn die schalten am Nachmittag das kostenlose W-Lan in der Innenstadt frei. Um an der Rallye teilzunehmen, müssen nur die Codes abfotografiert und Fragen beantwortet werden.

Die Geschäfte in der Innenstadt haben bis 22 Uhr geöffnet, dann beginnt die beliebte Citynachtschicht im Vereinshaus mit Tanzmusik für alle, die vom Feiern nicht genug haben. Für die Versorgung der Besucher sorgen Firmen und Vereine, die Lidahilfe hat wieder ihren Stand an der Ecke Marktplatz/Wismarsche Straße.

Michael Prochnow