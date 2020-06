Grevesmühlener DRK-Betreuungsdienste: „Mit Schokolade Corona-Zeit versüßt“

Grevesmühlen

Im Betreuten Wohnen und in den Tagesstätten der DRK Soziale Betreuungsdienste M-V, die Einrichtungen für psychisch Kranke und Menschen mit Doppeldiagnosen an den Standorten Grevesmühlen, Wismar, Mühlen Eichsen, Poischendorf und Gadebusch betreibt, normalisiert sich die Lage. Keiner der Mitarbeiter und Betreute war bisher mit dem Corona-Virus infiziert.

Komplette Entwarnung mag Geschäftsführer Thilo Rau an diesem Punkt dennoch nicht geben: „Ich beobachte die Zahlen in Asien sehr genau und befürchte, dass das Infektionsgeschehen auch bei uns wieder zunehmen wird.“

Hohes Maß an Verantwortung

Angst, dass die Situation dann außer Kontrolle gerät, hat der Geschäftsführer nicht. Die Erfahrungen der letzten Wochen, so Rau, hätten gezeigt, dass sowohl Mitarbeiter als auch Klienten in der Lage sind, mit der Situation umzugehen. Auch wenn es schwierig war. „Die Menschen, die wir betreuen, sind psychisch auffällig, manche leiden an einer Suchterkrankung und einer psychischen Erkrankung“, sagt Rau. „Wenn da die geordnete Tagesstruktur auf Wochen wegfällt, ist das an sich schon katastrophal.“

Ein hohes Maß an Verantwortung und Kreativität, so Rau, hätten die Leiter der Einrichtungen und ihre Mitarbeiter vor Ort gezeigt. „Und das obwohl es auch bei uns einige Herausforderungen, was die Organisation der Arbeit anging, zu meistern galt. Weil die Kinder von Mitarbeitern nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen konnten und zu Hause betreut werden mussten.“

Vorbereitung auf drohende Krise

Dass es trotz aller schwierigen Umstände im DRK-Sozialunternehmen ruhig blieb, mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass der Geschäftsführer bereits im Februar mit regelmäßigen Dienstanweisungen begann, seine Mitarbeiter generalstabsmäßig auf die drohende Krise vorzubereiten.

Der ehemalige Bundeswehroffizier, der auch in Afghanistan diente, wies bereits früh an, Vorräte für die permanenten Wohngruppen anzulegen, über Schichtdienst nachzudenken, auch Quarantäne-Möglichkeiten für Klienten und Mitarbeiter in den Einrichtungen vorzuhalten. „Als der Shutdown kam, waren wir gut vorbereitet“, sagt Rau.

Die Hauptgeschäftsstelle der DRK Soziale Betreuungsdienste M-V in der Kirchstraße in Grevesmühlen Quelle: Annett Meinke

Schokolade , Cola und Ansichtskarten

In der Zeit, in der die Tagesstätten komplett geschlossen bleiben mussten, wurden täglich, manchmal mehrfach Telefonate mit den Klienten geführt. „Die Mitarbeiter sind auch einkaufen gegangen für die Klienten, die aufgrund ihres Alters und der Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören. Sie haben ihnen Medikamente zu Hause vorbeigebracht und wenigstens von weitem an der Tür mit den Klienten gesprochen, auch um sich zu überzeugen, wie es ihnen geht“, erzählt Rau.

Handgeschriebene Ansichtskarten mit aufmunternden Worten wurden ebenfalls versandt. Eine ganz besonders große Freude war die Schokolade und Cola, die von Unternehmen gesponsert wurde, die an die Klienten verteilt werden konnte. „Das hat den Corona-Alltag doch ein wenig versüßt“, sagt Rau.

Als im Mai die Maßnahmen nach und nach ein wenig gelockert wurden, oblag es der Einschätzung der jeweiligen Einrichtungsleiter, welche der Klienten als erste in die Betreuung zurückkehren durften. Zurzeit können fünf Klienten zur selben Zeit in einer Einrichtung sein. Über insgesamt 66 Tagesstättenbetreuungsplätze verfügt das Unternehmen. „Wir haben zurzeit eine Art Schichtbetreuung“, erklärt Rau. „Die einen kommen an bestimmten Wochentagen, die anderen an anderen.“

Von Annett Meinke