Die Gewerkschaft Verdi hat der Leitung der DRK-Krankenhäuser in Grevesmühlen und in Grimmen ein Ultimatum gestellt: Sollte die Krankenhausleitung, die beide Häuser führt, nicht zu den Verhandlungen um einen fairen Tarif für alle Beschäftigen zurückkehren, wären ab dem 14. Oktober erneut Streiks möglich. Nachdem die Krankenhausgeschäftsführung im August Termine mit der Tarifkommission abgesagt hatte, hatten bei Verdi organisierte Mitarbeiter beider Krankenhäuser bereits gestreikt.

„ Arbeitskämpfe sind für uns nur das letzte Mittel“, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Johannes Brückner. „Wir hoffen auf die Einsicht des Geschäftsführers Jan Weyer.“ Wäre Weyer bereit, mit der Tarifkommission, die aus Beschäftigten des DRK-Krankenhauses besteht, zu verhandeln, so Brückner, wäre Streik unnötig und würde gegebenenfalls auch sofort wieder unterbrochen.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Johannes Brückner auf einer Zusammenkunft der Verdi-Organisierten des DRK-Krankenhauses in Grevesmühlen am Ploggensee im Sommer. Quelle: Annett Meinke

In dem Schreiben, das Verdi in der vergangenen Woche an die Beschäftigten der beiden DRK-Krankenhäuser sandte, heißt es unter anderem: „Unsere Geduld ist am Ende. Am 29. September 2020 sendete Geschäftsführer Jan Weyer eine Antwort auf unser Angebot, die Tarifgespräche fortzusetzen. Wir schrieben ihm damals: ‚Besser reden als streiken!‘ Herr Weyer erklärte: ’Der weit überwiegende Teil meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sehr zufrieden mit den Arbeitsbedingungen und weiß diese sehr zu schätzen.‘“

Verdi führt in dem Schreiben an seine Gewerkschaftsmitglieder auch aus, dass Weyer bezweifele, dass die Gewerkschaft überhaupt die Mehrheit der nicht-ärztlichen Beschäftigten in den Krankenhäusern vertrete. Weyer hätte diesbezüglich einen Nachweis von Verdi verlangt und zugleich auf einen offenen Brief aus dem Krankenhaus Grevesmühlen verwiesen, der anonym verfasst war, in dem sich Mitarbeiter zu den guten Arbeitsbedingungen im Grevesmühlener Krankenhaus äußerten.

Brückner ist der Ansicht, dass das anonyme Schreiben nichts aussage und nur eine weitere Verzögerungstaktik der Geschäftsführung darstelle. Krankenhausgeschäftsführer Jan Weyer zeigte sich auf Anfrage der OZ verwundert: „Ein an die DRK-Krankenhäuser Grevesmühlen und Grimmen gerichtetes Ultimatum ist mir nicht bekannt.“

