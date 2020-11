Grevesmühlener Eisladen: Mit Abholservice durch die Corona-Krise

Grevesmühlen

Brita Buttkewitz war überglücklich, als am 1. März ihr neuer Laden „Jannys Eis“ in Grevesmühlen zum ersten Mal die Türen öffnete. „Der Start war phänomenal, unser neuer Laden in der August-Bebel-Straße kam gut an.“, erzählt sie.

Zwei Wochen später dann der Schock: Lockdown wegen Corona. Niemand wusste, wie und wann es weitergeht. Und so floss auch die ein oder andere Träne beim Ausräumen des Ladens. Schließlich mussten all die verderblichen Lebensmittel verbraucht werden.

„Ein Berg Schulden vor uns, zwei Mieten, die noch für den alten Laden bis zur Kündigung und für den neuen Laden zu zahlen waren, und keine Perspektive.“ Die Unterstützung vom Staat, die dann glücklicherweise schnell kam, brachte ein wenig Erleichterung. Dann wurde es möglich, Eis im Abholservice zu verkaufen.

Eisbecher Oreo-Cup war ein Renner in diesem Jahr bei „Jannys Eis“ in Grevesmühlen. Quelle: privat

Bestellungen per Whatsapp

Sie richtete gemeinsam mit ihrem Team den Laden dafür her und optimierte ihren Online-Auftritt – damit Bestellungen per Mail oder Whatsapp auch problemlos aufgegeben werden konnten. „Eine Herausforderung“, erinnert sie sich. Doch auch das gelang. Die bestellten Eisbecher wurden gekühlt und zu den bestellten Uhrzeiten bereitgestellt.

Was ihr noch immer eine Gänsehaut beschert, sagt sie, war die Unterstützung durch die Gäste, die ihr und ihrem Team Mut zusprachen. „Jeder hatte ein gutes Wort für uns, ob telefonisch, persönlich oder per Mail.“

Von Double Trouble bis Kaffee Krokant

Der Sommer brachte dann ein vorläufiges Ende des Lockdowns, bombastisches Sommerwetter und neben den Stammkunden viele Urlaubsgäste nach Nordwestmecklenburg. Welche Eissorten in diesem verrückten Sommer am beliebtesten waren, sagt Brita Buttkewitz, könne sie gar nicht so einfach sagen.

„Vanille, Schokolade und Erdbeere gehen immer. Vielleicht die Eissorten Cookie und Kiba, die könnte man schon als Renner bezeichnen. Aber auch Eissorten, die es zum ersten Mal in dieser Saison gab, wie Double Trouble, Maracuja Sorbet und Kaffee Krokant verkauften sich gut.

Bei den neuen Sorten kam es zeitweilig zu Lieferengpässen.“ Bei den insgesamt 27 Eissorten, die sie im Angebot hat, jedoch kein Problem. „Der Lieblingseisbecher der Saison war neben unserem Erdbeereisbecher, der Oreo Cup Becher. Und auch die Lieblingswaffel, deren Belag frei gewählt werden kann, entwickelte sich zum Bestseller.“

Manche der Kunden von Brita Buttkewitz (Jannys Eis Grevesmühlen) haben Sonderwünsche, wie diese Eistorte für einen Kindergeburtstag, die gern erfüllt werden. Quelle: privat

Weihnachtsleckereien geplant

In diesem Sommer feierte bei Brita Buttkewitz auch die erste Eistorte für einen Kindergeburtstag Premiere. Im Moment ist der Eisladen aufgrund des zweiten Lockdowns jedoch komplett geschlossen. „Im November lohnt sich kein Abholservice“. Sie hofft, am 1. Dezember wieder öffnen zu können. „In der Vorweihnachtszeit“, verrät sie, „haben wir wieder einiges geplant, Leckereien, ganz auf Weihnachten eingestimmt.“

Von Annett Meinke