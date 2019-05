Grevesmühlen

Die A-Junioren des Grevesmühlener FC haben die Sensation verpasst. Im Halbfinale um den Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern unterlagen sie zu Hause auf dem Sportplatz am Tannenberg dem 1. FC Neubrandenburg nach Verlängerung mit 1:3.

Die rund 200 Zuschauer bereuten ihr Kommen nicht. Sie erlebten einen packenden Pokal-Fight, der in den Schlussminuten an Dramatik kaum zu überbieten war.

Der GFC kam gut ins Spiel. Von Nervosität war kaum etwas zu spüren. Zu verlieren hatten die Grevesmühlener auch nichts, denn schon das Erreichen des Halbfinals nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen den Verbandsligisten Mecklenburg-Schwerin war für sie ein großer Erfolg. Die Kicker der Trainer Frank Stolte und Nils Hecking konnten nur gewinnen. Genau so gingen sie in das Spiel. Engagiert, mutig und auch mit dem Selbstbewusstsein des Landesliga-Tabellenführers lieferten sie dem höherklassigen Verbandsliga-Dritten Neubrandenburg von Beginn an einen beherzten Kampf. Die Abwehr stand sehr gut und ließ bis auf einige Freistöße keine nennenswerten Chancen der Gäste zu. Stattdessen war es Lasse Hering vom GFC, der in der 21. Minute nach einer Ecke von Jakob Rosenow die erste echte Chance des Spiels besaß. Sein Schuss ging knapp über das Tor.

Kurz vor der Pause hatte dann Justin Schultze für die Neubrandenburger das 1:0 auf dem Fuß. Auch sein Schuss verfehlte das Tor knapp, so dass es zur Halbzeit 0:0 stand.

In Hälfte zwei nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf. Nach einem Foul von Michael Kejth Schürer an Jakob Rosenow im Strafraum gab es in der 50. Minute Elfmeter für den GFC. Marvin Faasch verwandelte sicher zum 1:0. Jetzt ergaben sich weitere Möglichkeiten für die Grevesmühlener. Zuerst war es in der 54. Minute Jakob Rosenow, der nach einem Zuspiel von John Jürß die Chance zum 2:0 besaß. Und wenig später hatte Marvin Faasch in der 61. Minute ebenfalls die Gelegenheit, die Führung des GFC auszubauen. Freistehend scheiterte er am herauslaufenden Neubrandenburger Torwart Ben Monsing.

Allmählich lief den Gästen die Zeit davon. Zwar drängten sie auf das GFC-Tor, doch Chancen sprangen bis auf Freistöße und ein knapp über das Tor gehender Kopfball von Kapitän Anton Wichmann in der 79. Minute nicht dabei heraus. Das änderte sich in der 88. Minute, als Wichmann nach einem Foul von Hannes Hühne an Justin Schultze vom Elfmeterpunkt traf.

Die Grevesmühlener waren geschockt. Sie hatten den Sieg so nahe vor Auge und mussten jetzt aufpassen, dass sie in der regulären Spielzeit nicht noch ein weiteres Tor kassierten. Denn kurz nach dem Ausgleich strich zunächst ein Schuss von Schultze nur knapp am Tor vorbei, in der 94. Minute parierte dann Hendrik Hühne einen Schuss von Kevin Kühl.

In der Verlängerung von zwei x zehn Minuten kam es für den GFC dann noch schlimmer. In der 5. Minute der ersten Verlängerung war es Schultze, der nach einem Zuspiel von Michael Kejth Schürer zum 2:1 für Neubrandenburg traf. Das 3:1 von Schürer kurz vor Schluss beendete dann alle Pokal-Träume des GFC.

„Wir haben uns schwer getan und sind auf einen starken Gegner getroffen“, zollte Neubrandenburgs Co-Trainer Axel Kühl der Leistung des GFC Respekt. Unterschätzt habe man die Grevesmühlener nicht, sich sehr intensiv vorbereitet und sogar Elfmeterschießen geübt.

„Es war ein Superspiel“, meinte GFC-Präsident Klaus Welzer. „Ein Riesenkompliment an die Mannschaft“, erklärte Co-Trainer Nils Hecking kurz nach Spielschluss. Die GFC-Junioren hatten alles gegeben, waren dafür aber nicht belohnt worden. „Sie sind enttäuscht, dass es nicht gereicht hat“, so Trainer Frank Stolte. Einen Vorwurf konnte er der Mannschaft nicht machen. Sie hatte alles versucht und schied unglücklich aus.

Dirk Hoffmann