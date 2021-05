Grevesmühlen

Der Grevesmühlener FC hat viel Zulauf von Kindern. Fabian Gurgel gehört zu den Mitgliedern, die die jüngsten Fußballer im Verein trainieren. Er kümmert sich um die G- und F-Junioren. „Vorher war ich hier Spieler“, erklärt der 19-jährige Grevesmühlener. Er hat selbst in der G-Jugend angefangen. Ab dem Sommer spielt er in der zweiten Männermannschaft des GFC. Im Herbst will Fabian Gurgel den Trainerschein machen. Ihm ist es wichtig, sich als Übungsleiter zu engagieren. Sein Gedanke: „Je früher ich anfange, desto besser.“ Derzeit absolvierte er in einer Kita in Grevesmühlen eine Ausbildung zum Erzieher.

Was motiviert ihn im Beruf? Er antwortet: „Mir macht es Spaß, mit Kindern zu arbeiten, sie zu fördern und zu fordern.“ Darin sieht er auch seine Aufgabe als Trainer von Juniorenmannschaften. Was ihm an seiner Heimatstadt besonders gefällt sind die vielen Möglichkeiten Sport zu treiben – auch bei Blau-Weiß Grevesmühlen.

Von Jürgen Lenz