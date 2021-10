Grevesmühlener Familie nimmt verängstigten Hund aus Ungarn auf

Grevesmühlen

Skyla (4) hat Angst, wenn sich ihr ein Mann nähert, womöglich noch in gebückter Haltung, so als wolle er sie streicheln – oder sie vielleicht doch eher angreifen, ihr wehtun? Es ist Letzteres vermutet ihre Halterin Nicole Dreyer. Seit einem Jahr lebt Skyla bei der Grevesmühlenerin und ihrem Mann.

Skylas Anschaffung sei keine Corona-Entscheidung gewesen. „Unser Hund ist vor ein paar Jahren gestorben. Wir haben eine Weile überlegt und dann haben wir uns entschieden.“ Es sollte kein Welpe sein, denn es gibt zu viele Hunde, sagt Nicole Dreyer, die in Tierheimen auf neue Halter warten.

Ungarische Fellnasen in Not

Sie ging im Internet auf die Suche und stieß auf den Tierschutzverein „Ungarische Fellnasen in Not“. Der kleine Verein, der seinen Sitz in Berlin hat, arbeitet mit einem ungarischen Tierheim in der süd-ungarischen Stadt Kalocsa zusammen. In Ungarn gibt es wie in einigen osteuropäischen Ländern ein Problem mit auf der Straße lebenden Hunden. Oft sind die Tiere schlimmen Misshandlungen ausgesetzt.

Dass das auch so bei Skyla war, ist wahrscheinlich, so Nicole Dreyer. Skylas Schulter war verletzt, sie hatte eine Fraktur, die schlecht verheilt war. Möglicherweise liegt darin Skylas Angst, vor sich gebückt annähernden Männern begründet.

Fellnasen in Not Wer sich für die Arbeit des Vereins „Ungarische Fellnasen in Not“ aus Berlin interessiert, kann sich auf der Webseite des Vereins informieren: www.ungarische-fellnasen-in-not.de. Dort gibt es auch Informationen darüber, wie man herausfinden kann, ob ein Tierschutzverein seriös ist oder nicht. Und Infos darüber, wie man Pflegehundfamilie werden kann, was zu beachten ist – und wie die Vermittlung eines Hundes aus Ungarn über den Verein abläuft.

Familie Dreyer verliebte sich auf einem Bild, das der Verein ihnen schickte, in die Hündin, die möglicherweise ein Mix aus einem Podenco – eine spanische Jagdhundrasse – mit einem anderen Hund ist. Skyla lebte zu diesem Zeitpunkt bereits bei einer Pflegefamilie in Kiel.

Pflegefamilie in Kiel

Der Verein „Ungarische Fellnasen in Not“ holt Hunde nach Deutschland und vermittelt sie auch in Pflegefamilien. Dort werden die meist verängstigten Hunde schon einmal sozialisiert, untersucht und bei Bedarf aufgepäppelt, bis dann die Menschen gefunden sind, wo die Hunde dauerhaft bleiben können.

Die Entscheidung, sich einen Hund anzuschaffen, dessen Vorgeschichte sie nicht kennen, der vielleicht auch einiges an Tierarztkosten mit sich bringt, denn eine Versicherung für einen bereits verletzten Hund kann man selten abschließen, war ebenfalls eine ganz bewusste Entscheidung, sagt Nicole Dreyer.

Zweite Chance mit der Hundeschule „Kalte Schnauze“

„Jeder, der sich so ein Tier holt, muss unbedingt wissen, worauf er sich einlässt. Das ist zeitintensiv und kann auch sehr kostenintensiv sein.“ So ein Hund brauche mehr Zuwendung und Beschäftigung als andere. Sie und ihr Mann haben zur Vorbereitung auf Skyla auch gemeinsam ein Buch gelesen. Es heißt „Zweite Chance“. In dem Buch wird genau beschrieben, wie man mit ängstlichen oder auch verhaltensauffälligen Hunden umgeht. Was man beachten muss, wenn man sie zu sich holt.

Außerdem nahmen die Dreyers die Hilfe der Hundeschule „Kalte Schnauze“ aus Schönberg in Anspruch, die wertvolle Hilfestellung bei Skylas Eingewöhnung und im Umgang mit ihren Ängsten gab. Anfangs, sagt Nicole Dreyer, waren es nicht nur Männer unter bestimmten Umständen, die Skyla verunsicherten. Sie konnte sich auch nicht einmal auf eine Parkbank setzen, ohne dass Skyla alle, die vorbeigingen, angreifen wollte. „Sie wollte mich schützen. Doch das war nicht ihr Job. Sie hat gelernt, meinem Mann und mir zu vertrauen und sich mehr zu entspannen.“ Dennoch sei es noch ein Weg und eine permanente Beschäftigung mit Skyla notwendig.

Nicht bereut

Dass Skyla wirklich nach Grevesmühlen kommen würde, erzählt Nicole Dreyer noch, wurde erst nach zwei Treffen mit ihr entschieden. Zuerst gab es den Besuch bei der Pflegefamilie in Kiel. Dann kam die Pflegefamilie mit Skyla nach Grevesmühlen, um zu überprüfen, ob es wirklich passt. Die Dreyers leben zwar nicht in einem Haus, jedoch in einer Wohnung mit Garten. Nun lebt Skyla schon über ein Jahr in Grevesmühlen. Und diese Entscheidung, sagt Nicole Dreyer, haben sie und ihr Mann noch nicht eine Sekunde bereut.

