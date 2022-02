Grevesmühlen

Insgesamt 15 Mal musste Grevesmühlens Feuerwehr allein am Donnerstag ausrücken. Der Sturm hatte etliche Bäume umgeknickt, seit dem frühen Morgen waren Wehrführer Steve Klemkow und seine Leute damit beschäftigt, Straße und Wege freizuschneiden. Und der nächste Sturm steht direkt bevor. „Das ist schon eine echt harte Woche“, berichtet der Wehrführer, der wie einige andere Kameraden auch beim Bauhof in Grevesmühlen beschäftigt ist. Zum Glück. Denn Arbeitgeber ist die Stadt, und Bürgermeister Lars Prahler weiß nur zu gut, was er an der Feuerwehr hat.

Die Stresswoche begannt am Montag mit dem Großbrand bei Greve & Hengelhaupt im Gewerbegebiet Langer Steinschlag. 16 Stunden dauerte der Einsatz, der von der Grevesmühlener Wehr geleitet wurde und an dem elf Feuerwehren aus der Region mit über 80 Männer und Frauen beteiligt waren. „Am Dienstag war dann die Nachbereitung“, erklärt Steve Klemkow. Fahrzeuge und Ausrüstung mussten gereinigt werden, das nahm einen ganzen Tag in Anspruch. „Am Mittwoch war ich dann auf Arbeit, aber der Donnerstag ging für die Sturmeinsätze drauf.“ Erst am Freitag konnten er und seine Kollegen, die ebenfalls zur Feuerwehr gehören, wieder beim Bauhof antreten.

Auf der Straße zwischen Wotenitz und Questin musste ein Baum abgenommen werden. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow