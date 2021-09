Zum zweiten Mal fanden die Film-Festspiele „Verbrannte Palme“ des Piraten-Action-Open-Air-Theaters in Grevesmühlen statt. Welche Schauspieler und geladenen Gäste in welchen Outfits zur großen Preisverleihung kamen, ist hier in einer Bildergalerie zu sehen. Die OZ verrät zudem, welche Kurzfilme den Publikums- und den Jurypreis bekamen.