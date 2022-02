Grevesmühlen

Wer dreimal gegen Corona geimpft ist, genießt viele Freiheiten. Zum Beispiel müssen diese Personen nicht mehr in Quarantäne, auch wenn im eigenen Haushalt jemand lebt, der aktuell mit Corona infiziert ist. Das stellt vor allem produzierende Unternehmen vor Probleme, wie Christin Tramm, eine der beiden Geschäftsführerinnen des Grevesmühlener Unternehmens Happy Texx, erklärt.

Problem: Dreifach Geimpfte dürfen arbeiten

„Diese geboosterten Mitarbeiter dürfen theoretisch zur Arbeit kommen, können sich im Betrieb frei bewegen und können andere Kollegen dann anstecken. Das geht nicht. Ich habe ja eine Verantwortung gegenüber den anderen Mitarbeitern“, sagt Christin Tramm. In der Firma wurden seit Beginn der Pandemie alle Hygienevorschriften umgesetzt, um vor Infektionen zu schützen.

Die meisten der etwa 30 Angestellten bei Happy Texx sind gegen Corona geimpft, etwa die Hälfte ist auch schon geboostert. Das findet die Geschäftsleitung grundsätzlich gut und richtig. Mit dem Wegfall der Quarantänepflicht als Kontaktperson gibt es aber neue Probleme.

Mitarbeiter nach Hause geschickt

Bislang ist es eine Mitarbeiterin im Büro, die als Kontaktperson eines Infizierten nicht in Quarantäne musste. „Da haben wir innerhalb von fünf Minuten dafür gesorgt, dass sie alles einpackt und wir richten jetzt ein, dass sie von zu Hause arbeiten kann“, sagt Christin Tramm. „Wir hatten dafür schon Geräte angeschafft, aber das kann sich nicht jedes Unternehmen leisten.“

Sobald eine Kraft in der Produktion – also an den Maschinen, die Textilien bedrucken oder besticken – dreifach geimpfte Kontaktperson eines Infizierten wäre, gibt es ein Problem. „Wir würden dann sagen, dass der Kollege oder die Kollegin zu Hause bleiben soll“, sagt Christina Gerath, Assistentin der Geschäftsleitung. Die Sorge ist groß, dass die im vergangenen Jahr erst wieder angelaufene Produktion sonst wieder einbrechen könnte. Die Kosten für den Ausfall des geboosterten Mitarbeiters muss die Firma aber selbst tragen.

Der mittelständische Betrieb Happy Texx aus Grevesmühlen bedruckt und bestickt Textilien. Quelle: Annett Meinke

Entschädigung nur bei amtlicher Quarantäne

„Wenn Quarantäne angeordnet wird, wie bei zweifach geimpften Kontaktpersonen, dann bekommen wir für die Zeit des Ausfalls Entschädigungen, auch wenn es sehr lange dauert, bis die ankommen“, sagt Christin Tramm. Sie würde sich wünschen, dass die Landesregierung die Regelung zur Quarantäne noch einmal überarbeitet.

Noch sei bei Happy Texx nur eine Mitarbeiterin mit dreifacher Impfung betroffen, zusätzlich sind zwei Mitarbeiter amtlich in Quarantäne. „Es könnte sich aber vielleicht jetzt aufbauen, da momentan vor allem Kitas stärker von Corona betroffen sind“, befürchtet Christina Gerath weitere Meldungen von Kollegen als geboosterte Kontaktperson.

Infektiologe: „Vorausschauend gedacht“

Übertrieben ist die Einschätzung der Geschäftsleitung von Happy Texx nicht, sagt Professor Emil Reisinger von der Universität Rostock auf Anfrage. „Wenn es sich der Betrieb leisten kann, sollten die betreffenden Mitarbeiter zu Hause bleiben. Kann man es sich nicht leisten, sollten sie bei der Arbeit zehn Tage lang eine FFP2-Maske tragen“, sagt er.

„Sowohl zweifach als auch dreifach Geimpfte können infiziert werden und können auch eine hohe Viruslast haben“, erklärt der Fachmann. Zwar sinke die Chance, Viren weiterzugeben, sie sei aber trotz mehrfacher Impfung noch vorhanden. „Von daher ist es schon richtig und vorausschauend gedacht und solange es wenige Mitarbeiter sind, ist es sinnvoll sie zu Hause zu lassen“, so Emil Reisinger.

Auftragslage bessert sich

Einen Vorschlag, es könnten die betreffenden Mitarbeiter von anderen abgesondert werden, um ihre Arbeit weiter zu erledigen, kann man bei Happy Texx nicht verfolgen. „Das ist in Unternehmen, in denen an Maschinen gearbeitet wird, nicht möglich“, so Christin Tramm. Sie ist dankbar für alle Hilfen und Unterstützungen, die in der Pandemie kamen. Für die Angestellten ist Happy Texx auch darüber hinaus gegangen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Kurzarbeitergeld haben wir auf die volle Summe des Gehalts aufgestockt, damit die Mitarbeiter ihren Lebensstandard halten konnten“, sagt Christin Tramm. Erst im Frühjahr 2021 sei man auf 80 Prozent des Lohns heruntergegangen. „Da hatten wir noch einmal Sorge, dass die Rücklagen nicht reichen könnten.“ Doch es kamen neue Aufträge, die jetzt für Arbeit an den Maschinen sorgen, auch wenn die Auftragslage noch lange nicht so ist, wie vor Beginn der Pandemie.

Von Malte Behnk