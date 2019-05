Grevesmühlen

Ende 2016 schüttelten die Grevesmühlener Fußballanhänger den Kopf. Noch ein neuer Verein in der Stadt. Wer braucht so etwas? Zumal sich schon kurz zuvor Einheit Grevesmühlen gegründet hatte, nachdem es beim Grevesmühlener FC mal wieder mächtig knirschte im Gebälk. Und nun noch ein Frauenfußballverein. Das geht nicht lange gut. Einheit Grevesmühlen steht kurz vor dem zweiten Aufstieg in Folge, und der FSV macht gerade eine richtig gute Figur.

Mittelfeld statt Abstiegskampf

Zweieinhalb Jahre nach der Gründung hat der 1. FSV Grevesmühlen die Startschwierigkeiten überwunden. Das Team hat in der Kreisoberliga die letzten fünf Spiele nicht mehr verloren, ein Unentschieden und vier Siege sind die beeindruckende Bilanz. Trainer Sven Kruggel ist stolz auf seine Mannschaft, die unter anderem von Spielerinnen wie Kapitän Marieke Mundt und Stürmerin Noreen Sethi profitiert. Und mit Platz 6 und derzeit 19 Punkten liegt das Team deutlich über den Erwartungen.

Trainer Sven Kruggel Quelle: Michael Prochnow

Dabei war der Anfang alles andere als einfach. „Als wir uns damals gegründet haben, hatten wir zwar genügend Spielerinnen, aber da waren auch einige dabei, die eben noch nie Fußball gespielt haben“, sagt Trainer Sven Kruggel. Und klar war auch nicht, ob und wann die Mannschaft im Ligabetrieb antreten würde. „Wir haben einige Testspiele gemacht, und für einige war das auch genug. Aber andere, und ich natürlich auch, wollten mehr.“

Deutliche Niederlagen in den Testspielen

Die ersten Erfahrungen der jungen Mannschaft waren niederschmetternd. Es setzte eine Niederlage nach der anderen. Die Stimmung war dementsprechend. „Es gab auch Zeiten, die waren nicht einfach“, erinnert sich der Trainer, der auch zweiter Vorsitzender in dem rund 25 Mitglieder zählenden Verein ist. Vorsitzender ist Mario Wehr. Es gibt durchaus Leute in Grevesmühlen, denen ein Scheitern des FSV in die Karten gespielt hätte.

Stattdessen liegt der Verein auf Platz 6. Und: „Wir haben zwei Spielerinnen aus Schwerin dazu bekommen, eine Spielerin kam aus Gadebusch“, so Sven Kruggel. Die Verstärkung war nötig, und zahlt sich heute aus. Dass es überhaupt einen Frauenfußballverein am Tannenberg gibt, hat laut Sven Kruggel vor allem familiäre Gründe. Seine Tochter Sarah spielte bis zur B-Jugend beim Grevesmühlener FC, danach dürfen Mädchen nicht mehr mitspielen. „Und da wir keine Lust hatten, sie zum Training nach Schwerin zu fahren, gab es nur eine Möglichkeit.“

Zum Saisonabschluss Lokalderby in Gostorf

Zwei Spiele hat der Verein noch bis zum Saisonende, eine Partie gegen Gallin und am 26. Mai geht es in Gostorf gegen den aktuellen Spitzenreiter der Kreisoberliga der Frauen. Die FSV-Frauen haben schon einige Testspiele gegen den Lokalrivalen ausgetragen. Gewonnen haben sie noch nie, auch wenn sie bei einem 3:4 schon sehr dicht dran waren. „Deshalb wird es spannend, wenn wir im letzten Spiel dort antreten“, sagt Sven Kruggel. „Wir werden alles geben.“

Zur Galerie Eindrücke vom 11:0 gegen Crivitz am 5. Mai 2019

Michael Prochnow