Grevesmühlen/Wotenitz

Alles anders in Corona-Zeiten – auch beim Freizeitclub Grevesmühlen. Viele Wochen musste die Frauensportgruppe auf die gemeinsame Bewegung verzichten. Immer montags treffen sich die Damen im Vereinshaus, um sich fit zu halten. Doch das war aufgrund der Einschränkungen durch Corona seit März nicht mehr möglich. „Das haben wir sehr bedauert“, gesteht die Leiterin der Frauensportgruppe, Gudrun Seidel.

Ein gemeinsames Frühstück im Hofcafé der Gärtnerei Wiencke in Wotenitz nutzten die 26 Frauen nun, um sich wieder in Schwung zu bringen. „Nach dem leckeren Büfett haben wir unseren Sport im Freien gemacht“, erklärt Gudrun Seidel. Vielen sei die lange sportfreie Zeit an den Bewegungen anzusehen gewesen, sagt sie. „Und viele klagten über Rückenschmerzen. Der regelmäßige Sport fehlt eben.“ Auch psychisch hätten einige Teilnehmer wieder aufgebaut werden müssen. „Wir sehnen unsere Treffen herbei“, so Gudrun Seidel.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke