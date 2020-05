Grevesmühlener Friseur feiert Jubiläum und macht zum Geburtstag Kindern eine Freude

Grevesmühlen

Darüber freuen sich die Jüngsten bestimmt. Anlässlich des 90-jährigen Bestehens bittet der Modefriseur Gädert in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen die Kunden statt Geschenke um eine Spende für die Kindertagesstätte „Am Lustgarten“. Die Resonanz ist groß, täglich wird Geld in die Spendenbox gegeben.

Schon im vergangenen Jahr hatten Altmeister Karl-Ludwig Gädert, seine Tochter Andrea Kadura und ihr Sohn Finn-Filip Kadura als Geschäftsführer das Jubiläum sehr ausführlich und im Detail geplant. Dabei dachten sie auch an die Geschenke, die sie aus diesem Anlass bekommen würden. Darunter wären sicherlich viele Blumen gewesen, die schön anzusehen sind. Aber muss das wirklich sein?

Viel lieber würde man doch anderen etwas Gutes tun. „Wer kann dringend etwas gebrauchen, fragten wir uns“, erzählt Andrea Kadura. Dann erfuhren sie und das Team, dass sich die Kita „Am Lustgarten“ am landesweiten Projekt „Kita 2030 – Nachhaltigkeit erleben und Zukunft gestalten“ beteiligt. Für die Ausgestaltung wollte man unter anderem Regenfässer, einen Metalldetektor, einen Matschtisch und ein Hochbeet anschaffen. Es war genau das Projekt, was der Modefriseur Gädert zusammen mit seinen Kunden unterstützen wollte. Entsprechend wurde es in die Planung des Jubiläum aufgenommen.

Auf diesem Aufsteller können die Kunden sehen, wofür die Kita das Geld benötigt. Quelle: Dirk Hoffmann

Kuchen und Schnittchen waren schon bestellt

Mitte März kam dann Corona und veränderte beinahe alles. Der für den 1. April geplante Empfang zum Jubiläum musste komplett abgesagt werden. „Den Kuchen hatten wir bei der Bäckerei Freytag längst bestellt“, erklärt Finn-Filip Kadura. Er wurde ebenso wie die Schnittchen bei der Fleischerei Rump wieder abbestellt.

Nicht einmal in der Familie durften die Gäderts und Kaduras feiern. So streng waren zu diesem Zeitpunkt die Kontaktbeschränkungen. „Das war schon sehr traurig und hat uns ein bisschen weh getan. Aber wir haben Verständnis für diese Einschränkungen, die ja nicht nur uns betreffen“, so Andrea Kadura.

Stammkunden schickten Briefe mit Geld

Unabhängig von diesen Umständen sollte aber eines auf gar keinen Fall ausfallen: Die Spendenaktion für die Kita. Stammkunden, Freunde und Verwandte schickten während der Schließung Briefe mit Geld. „Dafür möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal besonders bedanken“, so Andrea Kadura.

Und seit der Modefriseur wieder geöffnet hat, kann auch in eine Spendenbox etwas gegeben werden. Daneben weist ein von der Kita gestalteter kleiner Aufsteller darauf hin, wofür das Geld verwendet werden soll. „Die Aktion läuft noch bis August“, erklärt Finn-Filip Kadura. Bis dahin können Kunden Geld in die Box geben. Auch Briefe mit Spenden für diesen guten Zweck sind möglich.

Jubiläumsfeier erst am 1. April 2021

In etwas weitere Ferne rückt hingegen der Nachholtermin für die ausgefallene Feier zum Jubiläum. Da Corona nach wie vor weite Teile des öffentlichen Lebens bestimmt und die Lockerungen sich in überschaubaren Grenzen halten, kann erst 2021 gefeiert werden. „Denn kurzfristig ist so eine Feier nicht möglich. Dazu bedarf es schon einer größeren Vorbereitung“, so der Geschäftsführer. Als neuen Termin nennt er den 1. April des kommenden Jahres. Das wäre dann der 91. Geburtstag des Modefriseurs Gädert.

Von Dirk Hoffmann