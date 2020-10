Grevesmühlen

Gerhard und Konrad Dammann stehen nicht gerne im Rampenlicht. Auch nicht, als sie in dieser Woche ihren 80. Geburtstag feierten. Dabei hätten es die Zwillinge aus Grevesmühlen aus sportlicher Sicht durchaus verdient. Denn seit mehreren Jahrzehnten unterstützen beide den Fußball in der ehemaligen Kreisstadt, als Fans, Sponsoren und Mitglieder.

„Wir sind eine Fußballfamilie. Unser Vater hatte damals bei 08 gespielt“, erzählen die Dammänner. Selbst haben die beiden später zwar nur kurz gegen das runde Leder getreten. Dafür aber waren und sind sie Fans durch und durch. „Unabhängig von Namen liegt uns der Fußball in Grevesmühlen am Herzen“, so Konrad Dammann.

Anzeige

Brüder führen Chronik der Fußballvereine

So erklärt sich auch, dass sein Bruder und er Mitglieder beim GFC und bei Einheit Grevesmühlen sind. Sie verfolgen das Geschehen in beiden Vereinen, da machen sie keine Unterschiede. So sehen sie sich Spiele des GFC ebenso wie die von Einheit an, bei den Männermannschaften fahren sie auch zu den Auswärtspartien. Diesen Aufwand betreiben sie gerne und sprechen nicht groß darüber.

Lesen Sie auch: Freude in Schönberg: Unesco erklärt Martensmann zu Kulturerbe

Gleiches gilt für die Chroniken, die sie ebenfalls über beide Vereine führen. Trennen wollen sie das ohnehin nicht, stattdessen ihren Teil zu einer noch besseren Zusammenarbeit zwischen den Fußballvereinen der Stadt beitragen. Zusammen könnten beide Vereine noch mehr erreichen, wie die Jubilare glauben. Dann wäre auch ein höherklassiger Fußball in Grevesmühlen wieder möglich.

Von Dirk Hoffmann