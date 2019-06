Grevesmühlen

Im Hort am Lustgarten in Grevesmühlen haben 14 Grundschüler, darunter viele Erstklässler, einen Erste-Hilfe- Kursus absolviert, zum Abschluss gab es Urkunden für die erfolgreiche Abschlussprüfung. Die Organisatoren berichteten, dass die Nachfrage nach der Arbeitsgemeinschaft nach wie vor sehr groß sei, den Erste-Hilfe-Kursus gibt es mittlerweile seit 21 Jahren für die Schüler in der Kita am Lustgarten. Unterstützung bekommen die Betreuer dabei von der Polizei, der freiwilligen Feuerwehr und der Rettungswache Grevesmühlen.

14 Grundschüler haben im Hort am Lustgarten einen Erste-Hilfe-Kursus absolviert. Quelle: Anastasia Wigger

Um den Kindern ein wenig die Angst vor der Abschlussprüfung zu nehmen, gibt es ein paar Hilfestellungen: So können die Grundschüler im Vorfeld wählen, mit welchen Aufgaben sie geprüft werden. Am Tag der Prüfung spielten 28 Kinder die „Verletzen“, sie wurden dafür extra geschminkt, die Wunden wurden dann von den Ersthelfern versorgt, die mit Verbandstaschen und weiteren medizinischen Utensilien ausgestattet waren.

Nicht nur die Kinder haben sichtlich Spaß am dem Kursus, auch die Eltern seien froh über das vermittelte Wissen, erklären die Kursleiterinnen, denn die erlernten Handgriffe würden den Kindern die Angst vor solchen Situationen nehmen, und sie wüssten nun, wie man in solchen Situationen handeln muss.

Anastasia Wigger