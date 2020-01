Grevesmühlen

Was glauben Sie, wie viele Kinder schon an Herzvorsorge denken? Wahrscheinlich nahezu null Prozent. Die Deutsche Herzstiftung setzt diese aber in den Mittelpunkt. Als erste Schule in Mecklenburg-Vorpommern durfte die Grundschule „Am Ploggensee“ am Montagvormittag an dem Springseil-Projekt „Skipping Hearts“ teilnehmen.

An die Seile, fertig, los: Die Mädchen und Jungen der Klasse 3c hatten jede Menge Spaß – ob beim Basic Jump (mit geschlossenen Beinen), beim Side Swing (Basic Jump plus Seil links und rechts am Körper vorbeischwingen) oder beim Jogging Step (Seilspringen im Laufschritt). Und natürlich durften auch klassische Kinderspiele mit dem Seil nicht fehlen – zwei Kinder schwingen das Seil, ein drittes springt.

„Angeboten wird das Projekt Dritt- und Viertklässlern“, erklärte Katrin Schöning von der Herzstiftung. Sie hofft, dass noch mehr Schulen auf Skipping Hearts aufmerksam werden. Denn ob laufen, springen oder mit dem Ball spielen: Was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. „In“ sind heute vielmehr Computer oder der Fernseher. Eine Folge davon: Gepaart mit der falschen Ernährung ist deutschlandweit jedes siebte Kind übergewichtig.

„Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt ‚Skipping Hearts‘ initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken“, verdeutlichte Katrin Schöning.

Der Kurs ist für die Schule kostenfrei. Zwei Stunden durften sich die Drittklässler am Montag so richtig mit dem Seil austoben. Im Anschluss kamen mehrere Klassen vorbei und genossen eine Vorführung der „Seil-Akrobaten“. Nicht zum ersten Mal schwang der neunjährige Liam das Seil. „Ich mache das öfter im Hort“, erklärte er. Und zum Beweis bat er, die Stoppuhr laufen zu lassen. In einer Minute schaffte Liam 75 Sprünge. „Das ist neuer Rekord“, freute er sich.

„Skipping Hearts“ wird aktuell in zehn Bundesländern durchgeführt. Die Herzstiftung hat nach eigenen Angaben mit mehr als 10 000 Workshops bereits mehr als 500 000 Kinder erreicht. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Grundschule „Am Ploggensee“ den Startschuss gegeben. Interessierte Schulen können sich bei der Herzstiftung für das Projekt bewerben.

Von Jana Franke