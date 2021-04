Grevesmühlen

Normalerweise wären Jasmin Thielsen (17), Lyke Engbertz (16), Marie Mattutat (17) und Svenja Ditz (16), allesamt Schülerinnen der 11. Klasse des Grevesmühlener Gymnasiums am Tannenberg, in diesem Monat in das russische St. Petersburg gereist. Doch das Corona-Virus, das nicht aufgeben will, hat ihnen und den Lehrern, die sie begleitet hätten, einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bei der Reise in die zweitgrößte russische Stadt, die fast fünf Millionen Einwohner hat und zu den größten Städten Europas zählt, wäre es dabei nicht um einen Extra-Urlaub als Auszeichnung für besonders gute schulische Leistungen gegangen. Obwohl zum Beispiel Marie Mattutat ein Mathe-Ass ist und so gut, dass sie Landeswettbewerbe in dieser Disziplin gewinnt und auch erfolgreich an Bundeswettbewerben teilnimmt und auch die anderen drei Schülerinnen gern bereit sind, sich außerhalb des Unterrichts für schulische Projekte zu engagieren. Bei der gemeinsamen Reise nach St. Petersburg wäre es um eine Teilnahme an der 18. „Deutschen Woche“ gegangen, die dort stattfindet.

Pandemie und kein Ende? Ein einzelnes Fahrrad steht einsam vor dem Grevesmühlener Gymnasium. Quelle: Annett Meinke

Deutsch-russische Pirsch

Im Rahmen dieser Woche hat das Gymnasium in Grevesmühlen, motiviert durch den Schweriner Verein Deutsch-Russische Partnerschaft (DRP), an einem deutsch-russischen Jugend-Umweltprojekt mit dem Motto „Auf der Pirsch nach Plastikmüll“ teilgenommen. Gemeinsam haben sich in den vergangenen Wochen russische und deutsche Jugendliche, die im Umfeld der Ostsee leben, aufgemacht, um sich ein Bild über den Zustand der Fließgewässer, der Seen in Ostseenähe und an den Ostseestränden ihrer Region zu machen. Wie viel Müll liegt herum? Was für Müll ist es? Lässt das, was da herumliegt, Rückschlüsse auf das Alter der Menschen zu, die den Müll liegen lassen? Und wie sieht es mit Mikroplastik in Wasserproben aus?

„Wir sind dabei mit wissenschaftlichen Methoden vorgegangen“, erklärt Christopher Timm (27), Biologie- und Chemielehrer am Grevesmühlener Gymnasium. Timm hat sich, um das deutsch-russische Schul-Umweltprojekt zu unterstützen, auch Anregung bei den „Plastic Pirates“ geholt, einem europäischen Projekt, in dem sich Portugal, Deutschland und Slowenien gemeinsam für saubere Gewässer engagieren.

Plastic Pirates

Auf der Webseite der „Plastic Pirates“ wird unter anderem erklärt, mit welchen Methoden man vorgeht, um den Zustand eines Gewässers zu erfassen. „Es gibt dort viel Material, das man sich runterladen kann. Mit dem man ganze Unterrichtsstunden zum Thema Gewässerschutz füllen kann“, so Timm. Doch das, was die vier Grevesmühlener Schülerinnen in den vergangenen Wochen in Sachen Umwelt im Rahmen des deutsch-russischen Projekts unternahmen, war ein freiwilliges außerschulisches Projekt. „Das nach dem Online- Unterricht, der derzeit für die meisten Schüler stattfindet, selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen und zudem auch überwiegend im Freien stattfand“, so Timm.

Bestimmte Bereiche an Seen und Bächen und am Strand in Grevesmühlen und in der näheren Umgebung wurden abgesteckt, akribisch auf Müll untersucht, der systematisch abgesammelt wurde. Alles, was zusammenkam, wurde kategorisiert und ausgewertet.

MINT und DRP Das Grevesmühlener Gymnasium am Tannenberg ist eine sogenannte MINT-Schule. MINT steht für: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – Schulfächer, die als Grundlage zahlreicher moderner Berufsbilder von besonderer Bedeutung sind. Immer mehr Schulen vertiefen daher ihr Profil im MINT-Bereich. Die Auszeichnung wird an Schulen in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit überdurchschnittlichem MINT-Engagement verliehen. Der Verein Deutsch-Russische Partnerschaft (DRP) mit Sitz in Schwerin engagiert sich nach eigener Aussage für „Völkerverständigung und Sicherung des Friedens, vor allem mit Russland, mit dem die Deutschen und gerade auch Mecklenburg-Vorpommern, eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte verbindet.“ Der Verein möchte den partnerschaftlichen Austausch insbesondere in Kultur, Sport, Wissenschaft und Bildung voranbringen. Die DRP fördert vor allem das Kennenlernen und den freundschaftlichen Austausch der Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern mit denen aus Russland, im Besonderen der Partnerregion – dem Leningrader Oblast.

Müll an der Ostsee

Erstaunlich sei gewesen, sind sich Schülerinnen und Lehrer einig, dass Sedimentproben, die zum Beispiel das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW) aus der Warnow zur Verfügung stellte, die das deutsch-russische Schüler-Umweltprojekt unterstützen, mit Mikroplastik nicht so belastet waren wie erwartet.

Doch es gab auch weniger gute Nachrichten. An untersuchten Abschnitten an den Ostseestränden im Klützer Winkel zum Beispiel sei auffällig gewesen, dass, obwohl Müllbehältnisse vor Ort waren, viel Müll herumlag. Ob der Müll mit Absicht liegen gelassen wurde, ob es der Wind dorthin transportiert hat oder die See dort ablagerte, war etwas, das man innerhalb des Schulprojektes nicht feststellen konnte, erklärte Sport- und Biologielehrer Frank Schuster, der das Projekt ebenfalls begleitete, genauso wie die Deutsch-Russisch-Lehrerin Christine Simon. Sie hätte sich naturgemäß besonders gefreut, wenn eine Begegnung mit russischen Schülern und Lehrern vor Ort möglich gewesen wäre. „Es ist immer gut, wenn man Sprachkenntnisse in direktem Kontakt mit Muttersprachlern erproben kann.“

Miteinander sprechen

Doch auch auf dem digitalen Internationalen Symposium, das zum Abschluss des deutsch-russischen Umweltprojekts im Rahmen der „Deutschen Woche“ stattgefunden hat, auf dem die Ergebnisse der jeweiligen Studien vorgestellt wurden, gab es Gelegenheit, Russisch und Deutsch miteinander zu sprechen und sich zu Umweltfragen und sicher auch anderem auszutauschen.

Auf der „Deutschen Woche“ in St. Petersburg geht es im Übrigen nicht nur um deutsch-russische Schulprojekte. Es geht ebenso um kulturelle und wirtschaftliche Kooperationen, die Russland und Deutschland einander näherbringen sollen.

Von Annett Meinke