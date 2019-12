Grevesmühlener Handballer fallen auf vierten Rang zurück

Grevesmühlen

Nachdem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen in Folge sind die Bezirksligamänner des SV Blau-Weiß Grevesmühlen inzwischen nach zwei Niederlagen auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Die Partie in Vellahn ging mit 15:23 verloren. Die Gäste aus Grevesmühlen mussten in diesem Spiel nicht nur auf mehrere Stammspieler verzichten, Rückraumspieler Axel Richert verletzte sich gleich in der Anfangsphase der Partie und fällt länger aus. Dennoch hatten die Grevesmühlener durchaus die Chance, die Partie ausgeglichen zu gestalten, doch vor allem in der ersten Halbzeit, als die Gäste mit 4:12 zurücklagen, vergaben sie reihenweise beste Möglichkeiten. In der zweiten Spielhälfte lief es deutlich besser, doch an der Niederlage konnten die Grevesmühlener um Spielertrainer Sven Kunath nichts mehr ändern.

Mit jeweils einem Unentschieden endeten am Wochenende die Spiele der männlichen B- und E-Jugend aus Grevesmühlen. Während die E-Jugend nach einer guten Leistungen gegen den Tabellenzweiten aus Wittenburg am Ende den Ausgleich (14:14) hinnehmen musste, erkämpfte sich die B-Jugend in Hagenow durch einen Treffer von Jan Tachil beim 15:15 einen verdienten Punkt in letzter Sekunde. Die E-Jugend rangiert auf dem fünften Tabellenplatz, die B-Jugend ist Siebter in ihrer Staffel.

Von Michael Prochnow