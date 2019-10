Zwei Spiele, zwei Siege – Blau-Weiß führt die Tabelle an

Grevesmühlen

Zwei Spiele, zwei Siege, der erfolgreiche Saisonauftakt für die Handballer des SV Blau-Weiß Grevesmühlen hat den Schützlingen von Trainer Sven Kunath die Tabellenführung beschert. Am Sonntag gewannen sie die Partie gegen Verbandsligaabsteiger ESV Hagenow mit 26:24 (13:13). Trotz der zwei Punkte war Sven Kunath alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Denn die konnte nur phasenweise das Spiel souverän gestalten. So hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit bereits mit 9:5 in Führung gelegen (17. Minute), in der 41. Minute lagen sie gar mit 22:14 in Front. Und dennoch wurde es anschließend noch einmal spannend, da die Grevesmühlener beste Chance liegenließen und in der Abwehr nur noch halbherzig zu Werke gingen. War im ersten Spiel gegen den TSV Bützow II (25:23) der Rückraum erfolgreich, gab es dieses Mal Ladehemmungen sowohl bei Mark Wegner als auch bei Axel Richert. Zwar stimmte die Einstellung gegen robust agierende Hagenower, doch zeitweise ging nichts mehr im Angriff bei den Blau-Weißen. So hatten sich die Gäste kurz vor Schluss bis auf 24:23 herangekämpft, ehe Henri Köster und Axel Richert mit ihren beiden Toren den knappen aber am Ende verdienten Erfolg sicherstellten.

Es spielten: Heß, Schünemann, Wegner 4, Köster 5, Richert 4, Uhle 3, Bruchardt 2, Kunath 1, Wüstenberg 2, Ulrichs, Blum, Wehr, Borchardt 5

Von Michael Prochnow