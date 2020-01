Bützow/Grevesmühlen

Das war mehr als ärgerlich, mit 18:24 (9:10)verloren die Handballer des SV Blau-Weiß Grevesmühlen beim Tabellenführer der Bezirksliga, dem TSV Bützow II. Das Hinspiel hatten die Blau-Weißen noch mit 25:23 gewonnen. Und auch dieses Mal dominierten die Gäste aus Grevesmühlen die Partie, zumindest in den ersten 20 Minuten. Mit 0:4 lagen die Gastgeber aus Bützow bereits nach vier Minuten im Rückstand, nachdem Michael Borchardt zweimal und Mark Wegner und Enrico Wehr jeweils einmal getroffen hatten. Treffsicher im Angriff und stattelfest in der Abwehr, Trainer Sven Kunath zeigte sich sichtlich zufrieden mit der Anfangsphase seiner Mannschaft. Auch beim 4:8 durch Mark Wegner, der beim Hinspielerfolg acht Treffer beisteuerte und auch in Bützow siebenmal traf, deutete alles auf einen souveränen Sieg der Gäste beim Tabellenführer hin, der gegen die Abwehr kein Mittel fand. Der Bruch im Spiel kam mit der 20. Minute, nach einer Auszeit der Gastgeber lief bei den Blau-Weiß plötzlich nichts mehr. Im Angriff scheiterten die Blau-Weißen mehrfach mit hundertprozentigen Torchancen, die Abwehr offenbarte plötzlich große Lücken. Mit 9:10 ging es in die Kabine.

Besser wurde es danach aus Sicht der Gäste jedoch nicht. Auch wenn das Schiedsrichtergespann nicht immer eine gute Figur abgab und einige Entscheidung durchaus strittig waren, die Grevesmühlen hatten es selbst in der Hand, das Spiel erneut zu drehen. Doch daraus wurde nichts, stattdessen gingen die Bützower in der 48. Minute mit 11:19 in spielentscheidend in Führung. Daran änderte auch die Tatsache nicht, dass die Gäste in den verbleibenden zehn Minuten wieder zu ihrem Spiel zurückfanden und zumindest die Niederlage in Grenzen hielten.

Es spielten: Schmünemann, Heß, Wegner 7, Köster 5, Prochnow 1, Kunath, Uhle, Ulrichs 2, Borchardt 2, Wehr 1

Von Michael Prochnow