Grevesmühlener Kita-Kinder sammeln 317 Kilo Altpapier

Grevesmühlen

Seit März haben die Kinder der Kita am Lustgarten gemeinsam mit ihren Familien und Freunden mit Feuereifer Altpapier gesammelt. Die Kinder erklären ihr Ziel so: „Aus dem alten Papier soll neues Papier werden, damit unsere Wälder geschont werden können.“ Nun konnten die Kleinen stolz 317,65 kg Altpapier an Ingrid Bartosz vom Altstoffhandel Haas in Grevesmühlen übergeben. 0,04 Cent ist der aktuelle Preis für ein Kilo Altpapier.

Der kleine Mats übergibt Papier an Altstoffhändlerin Ingrid Bartosz Quelle: Annabelle von Bernstorff

Das Projekt „Papier sparen“ ist Teil des Weges der Kita auf dem Weg zur „Modellkita für Nachhaltigkeit“. Der Kindergarten ist eine von zehn Einrichtungen, die im gesamten Bundesland ausgewählt wurden. Das Ziel: Nachhaltigkeit für die Kinder erlebbar machen und die Zukunft aktiv gestalten. Jetzt ist die erste Zertifizierungstufe erreicht.

Erste Stufe auf dem Weg zur Modellkita erreicht

Die stellvertretende Kitaleiterin Sylvia Putzer zieht eine erste Zwischenbilanz: „Wir haben in der gesamten Kita Projekte durchgeführt, die sich um die Nachhaltigkeit herum bewegen.“ Die Kinder haben den Weg vom Baum zum Papier kennengelernt und sich gefragt: „Wie viel Holz steckt eigentlich im Papier“ oder „Was ist Müll?“ Sie haben Hochbeete angelegt und bepflanzt. Auf dem gesamten Kitagelände wurden Bäume und Büsche gepflanzt. Und mit der Ressource Papier gehen die Kinder nun achtsamer um.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Team vom Lustgarten bedankt sich herzlich bei allen, die mit gesammelt haben und bei der GER, die die blaue Tonne kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Der Erlös des Altpapiers wird in weitere Pflanzen investiert.

Von AvB