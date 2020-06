Grevesmühlen

Aus einer zufälligen Begegnung am Montagvormittag wird nun schon eine kleine Konzertreihe: Die große Gruppe der Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen verbrachte den sonnigen Vormittag am Wochenanfang auf dem Spielplatz der Bürgerwiese. Als Bewohner der Einrichtung des Pflegedienstes Moll im Diamant-Wohnpark nach einem Spaziergang vorbeikamen, sangen die Mädchen und Jungen für sie spontan ein Lied.

Einen Tag später waren die Kinder erneut auf dem Spielplatz und hofften auf ein zweites kleines Konzert. Die Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung nahmen mit ihrem Bewohnern allerdings eine andere Route – also begab sich die Kita-Gruppe zum Wohnheim und sang dort. Vor Ort trafen sie eine Verabredung: Mittwoch, 10.30 Uhr an den drei Eichen an der Bürgerwiese. Gesagt, getan. Und so wurde am Mittwoch erneut gesungen.

Die Kinder und ihre Erzieherinnen Siegrid Ewert und Petra Maack freuen sich auf weitere kleine Auftritte unter freiem Himmel und die Bewohner der Einrichtung sowie die Mitarbeiterinnen Kathrin Sprunk, Ramona Begerow, Anke Knaust, Diana Schulz, Monique Ehlers und Simone Maaß danken es ihnen mit einem großen Applaus. „Beim nächsten Mal gibt es auch wieder eine kleine Überraschung“, versprach Anke Knaust. „Es ist wirklich toll“, freut sich auch Ramona Begerow über die Gesangseinlagen. Einige Bewohner waren sogar so gerührt von den zarten Kinderstimmen, dass sie vor Freude weinten.

Von Jana Franke