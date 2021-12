Grevesmühlen

Die Kita „Am Lustgarten“ ist eine von zehn Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, die sich verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Was umständlich klingt, ist in der Praxis nichts anderes, als dass die Kinder dort lernen, sich wieder mehr mit der Natur auseinanderzusetzen. Und das mit Projekten, die nicht nur nachhaltig sind, sondern dafür sorgen, dass die Jungen und Mädchen spielerisch begreifen, wie wertvoll ihre Umwelt ist. „Und dass ein volles Kinderzimmer nicht das Maß der Dinge ist“, sagt Sylvia Putzer, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung.

„Nämlich, dass der Wald und die Natur sehr viel mehr zu bieten haben als frische Luft.“ Und deshalb startet im März das Projekt „Die kleinen Waldgeister“. Die Vorfreude ist riesig, denn die Vorbereitung hat einige Zeit in Anspruch genommen. Aber sobald der Winter sich zurückzieht, geht’s los.

Von 8 bis 13 Uhr geht es in den Wald

Die kleinen Waldgeister, das ist eine Gruppe von zwölf Kinder im Vorschulalter, die einen Tag in der Woche im Wald verbringen. Von 8 bis 13 Uhr werden die Jungen und Mädchen im Wald zwischen Ploggensee und Hamberge spielen, lernen und frühstücken. Geleitet wird die Gruppe von Birgit Krieger und Ellen Bahr. Die Vorbereitung dieses Projektes läuft seit einigen Wochen.

Der ehemalige Pflanzgarten im Questiner Wald, Forstamtsleiter Peter Rabe Quelle: Michael Prochnow

Unter anderem haben sich die Initiatoren mit Forstamtsleiter Peter Rabe in Verbindung gesetzt, der – sofort begeistert von den Plänen – nicht nur grünes Licht für die Aktion gab, sondern der Kita auch ein Waldstück zeigte, in dem die kleinen Waldgeister sich künftig austoben können. „Dazu gehört auch, dass ein Mitarbeiter des Forstamtes ab und zu mit dabei ist und den Kindern zum Beispiel erklärt, welche Tiere dort leben und vieles mehr“, erklärt Birgit Krieger.

Rucksack mit Ausrüstung ist dabei

Die Kinder der Waldgeister-Gruppe erhalten jeder einen Rucksack, in dem sich die Ausrüstung befindet, die sie auf ihren Entdeckungstouren durch die Natur brauchen. Dazu gehören zum Beispiel ein Sitzkissen, ein Fernglas, eine Lupe und Behälter, um die Fundstücke aus dem Wald auch mit zurück in die Kita zu bringen. Denn dort sollen sie von ihren Erlebnissen in der Natur berichten. „Sie sollen Löcher graben, um zu sehen, wie viel Leben im Boden steckt, ein morscher Baum ist auch bestens dazu geeignet, um zu lernen, wie der Wald funktioniert.“ In Absprache mit dem Forstamt werden die Kinder mit ihren Erzieherinnen einen kleinen Unterstand bauen, der als zentraler Ort für die Gruppe gilt. Ansonsten ist der Wald an diesen Tagen ihr Lern- und Spielplatz.

Kita-Kinder aus der Kita "Am Lustgarten" in Grevesmühlen haben im vergangenen Herbst hunderte Blumenzwiebeln gepflanzt. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Die Kinder für die Waldgeister-Gruppe stehen bereits fest. Wie Sylvia Putzer erklärt, seien mit Absicht die älteren Kinder ausgesucht worden, die, wenn es notwendig ist, auch mal ihr kleines Geschäft im Wald verrichten können. „Und die ein paar Stunden dort aushalten, die Jungen und Mädchen haben sich dafür gemeldet, sie haben Interesse an dem Projekt und der Natur, das war uns wichtig“, sagt die stellvertretende Kita-Leiterin.

Wald-Freunde-Haus als künftiges Ziel

Dass jetzt im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion Geld gesammelt wird, um den ehemaligen Pflanzgarten im Questiner Wald herzurichten, finden die Frauen super. Allerdings liegt das Areal genau am anderen Ende der Stadt, beziehungsweise zu weit, um es zu Fuß zu erreichen. „Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine Kooperation mit dem Stadtbus eingehen könnten, mit dem wir dann zu dem Haus fahren würden.“

Auf jeden Fall verfolgen beide Projekte das gleiche Ziel. „Die Sinne der Kinder für die Natur zu schärfen. Ein Punkt, den manche Eltern vergessen, die Kinder sollen so auch lernen, sich im Wald zu beschäftigen, sie sollen Entdeckungen machen und Erfahrungen sammeln.“ Den Anstoß dazu jedoch, den müssten die Erwachsenen geben.

Von Michael Prochnow