Gevesmühlen

Einige Kleingärtner hegen und pflegen die Kürbispflanzen, um im Herbst neue Rekorde aufzustellen. Andere lassen der Natur einfach ihren Lauf. So wie Dustin Thiele und seine Freundin Janine Heier, die in ihrem Garten in Grevesmühlen nicht schlecht staunten, was sich auf dem Komposthaufen in den vergangenen Wochen so getan hatte.

Unter den Blättern der Kürbispflanze, die sie dort vor Wochen ausgesät hatte, entwickelte sich ein Exemplar besonders kräftig. Und das wurde am Wochenende geerntet. 22 Kilogramm bringt der Kürbis auf die Waage. Er wäre wohl noch größer geworden, aber dann wäre es fast unmöglich geworden, ihn zu ernten und in die Wohnung zu befördern. Die französische Bulldogge „Jette“ jedenfalls machte große Augen, als das „dicke Ding“ auf dem Balkon auftauchte.

Wenn auch Sie solche Rekordergebnisse haben, oder sagen, dass ihr Kürbis die 22 Kilo bei weitem übertrifft, schreiben Sie uns an grevesmühlen@ostsee-zeitung.de.

Von Michael Prochnow