Auch wenn die Kulturnacht in Grevesmühlen in diesem Jahr aufgrund der Pandemie-Beschränkungen etwas anders ausfällt, lohnt es sich trotzdem, am Freitagabend, 30. Oktober, in die Innenstadt zu kommen. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen werden die Geschäfte im Stadtzentrum bis 20 Uhr geöffnet haben und diverse Aktionen anbieten.

Wie Andreas Schön, Vorsitzender des Gewerbevereins, erklärt, hätten sich ausnahmslos alle Händler bereit erklärt, sich an der Aktion zu beteiligen. Aber nicht nur zum Einkaufen können Einheimische und Besucher nach Grevesmühlen kommen. Die Stadtwerke werden das Zentrum in ein besonderes Licht tauchen, was es mit den Pinguinen auf dem Marktplatz auf sich hat, auch dieses Rätsel wird am Freitagabend gelöst. Ein Rundgang durch die Stadt lohnt sich auf jeden Fall.

Drei Stunden Liveshow aus dem Rathaussaal

Apropos lohnenswert: Im Rathaussaal wird seit Tagen für die dreistündige Liveshow geprobt, die alles präsentiert, was Grevesmühlen an Kultur zu bieten hat. Übertragen wird die Show live auf dem Youtube-Kanal des Portal „ Grevesmühlen erleben“ vom Filmstudio, zudem werden Bildschirme in einigen Geschäften der Stadt aufgehängt, um das Spektakel zu übertragen.

Das Herricht-&- Preil-Double Torsten Renzow (l.) und Peter-Ulrich Greve. Quelle: D. hoffmann

Zu sehen und zu erleben sind dort unter anderem das Komiker-Duo Herricht & Preil, die Musiker Matze & Andi sowie die Band Gleis 4. Sängerin Kathrin Rienow sowie die Musical Crew Grevesmühlen sind auch dabei. Zudem gibt es Interviews, Berichte, Hinweise und vieles mehr direkt aus dem Rathaussaal in Grevesmühlen.

Moderiert wird die Show von Sven Schiffner. Der Radiosender Ostseewelle wird zudem live aus der Innenstadt berichten, Moderator Alexander Stuth wird mit dem Mikro in Grevesmühlen unterwegs sein. Im Museum am Kirchplatz werden, weil sie dieses Jahr nicht stattfinden können, die beliebten Comedymärchen per DVD gezeigt. In der Bibliothek gibt es die Liveschalte aus dem Rathaus zu sehen, für die kleinen Besucher sind Überraschungen vorbereitet.

Höhenfeuerwerk ab 21 Uhr

Der Höhepunkt erwartet die Grevesmühlener um 21 Uhr, das Höhenfeuerwerk hat den Namen mehr als verdient – denn abgeschossen werden die Raketen vom Feld nördlich des Ploggensees, so dass das Feuerwerk von etlichen Punkten der Stadt aus zu sehen sein wird.

Die beliebte Vorstellung des Comedy-Märchens auf dem Kirchplatz fällt dieses Jahr aus, dafür werden die Auftritte der vergangenen Jahre im Museum gezeigt. Quelle: Maik Freitag

Bürgermeister Lars Prahler weist darauf hin, dass Abstand halten nach wie vor wichtig sei. „Deshalb haben wir das Feuerwerk so konzipieren lassen, dass es von zahlreichen Punkten aus zu sehen ist.“ Der ideale Platz ist übrigens der Weg parallel zur B 105 hinter der Sport- und Mehrzweckhalle.

