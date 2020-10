Grevesmühlen

Wenn heute Abend die Sonne untergeht, dann beginnt das Leben in der Grevesmühlener Innenstadt. Auch wenn die Kulturnacht anders stattfindet als in den vergangenen Jahren und viele Aktionen nicht möglich sind, so lohnt sich doch ein Besuch. Wir sagen Ihnen, warum Sie heute Abend ins Stadtzentrum kommen sollten – mit Abstand natürlich.

Grund 1: Weil eine Menge Leute in den vergangenen Tagen und Wochen viel Arbeit investiert haben, damit die Kulturnacht stattfinden kann.

Lange Zeit war unklar, ob die Veranstaltung stattfinden kann oder nicht angesichts der Pandemie. Dass es zwei Tage vor Beginn des Lockdowns nun doch möglich ist, ist der Verdienst vieler Menschen aus Grevesmühlen, die eine Menge Arbeit und kreative Ideen für ihre Stadt investiert haben.

Grund 2: Weil wir es den Künstlern schuldig sind.

Sie leiden wie kaum eine andere Branche unter der Corona-Krise, die Künstler und Kulturschaffenden – und davon gibt es in Grevesmühlen eine ganze Reihe. Einige von ihnen spielen heute von 18 bis 21 Uhr live im Rathaus, die Show wird live übertragen im Internet auf dem Kanal von Grevesmühlen TV.

Zu sehen und zu hören sind unter anderem Gleis 4, Matze & Andi, Best of Comedy mit Herricht & Preil-Double, Kathrin Rienow und die Musical Crew. Eine große Leinwand hängt heute übrigens direkt an der Stadtbibliothek, dort können Sie alles live mitverfolgen.

Grund 3: Weil die kleinen aber feinen Läden in der Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet haben.

Die Einzelhändler laden zum Bummeln ein und haben einige Aktionen vorbereitet. Weihnachten steht bald vor der Tür – und egal, ob Sie auf der Suche nach einem Geschenk sind, einem warmen Schal oder einem guten Buch, in der Grevesmühlener Innenstadt könnten Sie vielleicht fündig werden.

Grund 4: Weil die Stadtwerke die Innenstadt in ein besonderes Licht tauchen.

Die Vorbereitungen laufen seit Tagen: Heute Abend werden nicht nur Installationen auf dem Markt zu sehen sein, auch einige Gebäude werden wieder besonders angestrahlt. Lassen Sie sich überraschen beim Bummel durch die Innenstadt. Sogar Pinguine werden in Grevesmühlen erwartet.

Grund 5: Weil es um 21 Uhr ein gigantisches Feuerwerk zu sehen gibt.

Auf der Fläche nördlich des Ploggensees werden heute Nacht um 21 Uhr die Raketen gestartet. Der Platz für das Feuerwerk wurde so gewählt, damit es von vielen Stellen der Stadt aus zu sehen ist.

Genießen Sie den Abschluss der besonderen Kulturnacht von Grevesmühlen mit Abstand!

Von Michael Prochnow