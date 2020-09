Grevesmühlen/Rostock

Nach langem Verzicht hatten die Leichtathleten des SV Blau-Weiß Grevesmühlen mit dem Ostseepokal in Rostock wieder ihren ersten Wettkampf in Zeiten von Corona. Der letzte Wettkampf war im Januar in Neubrandenburg.

In der U10 gingen Martje Mührer, Marlene Schulze und Jette Kolz an den Start. Mila Heinen musste verletzungsbedingt kurzfristig absagen. Alle drei Mädchen konnten sich im Vergleich zum vergangenen Wettkampf im Dezember deutlich verbessern. Jette (W9) lief über 50 Meter in 8,74 Sekunden über die Ziellinie und sprang 3,35 Meter weit. Marlene (W9) lief 8,66 Sekunden und sprang 3,66 Meter. Über die 800 Meter-Strecke lief sie mit 3:08,55 Minuten einen neuen Vereinsrekord und belegte damit den sechsten Platz.

Anzeige

Achtjährige mit neuem Vereinsrekord

Für die W8 startete Martje Mührer. Im Vorlauf der 50 Meter kam sie nach 8,55 Sekunden ins Ziel und verbesserte gleich den Vereinsrekord. Im Finale zeigte die Uhr 8,60 Sekunden an. Das bedeutete Bronze. Die 800 Meter lief sie von Anfang an als Führende und ließ bis zur Ziellinie niemanden mehr vorbei. Die Trainerinnen Beate Schulze und Manuela Kreft waren sehr stolz.

Weitere OZ+ Artikel

Martje Mührer (l.) holte im 50 Meter-Sprint Bronze. Quelle: Ingo Heinen

Die U12 waren mit Jolin Heidenreich, Jonas Joost, Nicolas Schulze und Arthur Rath vertreten. Jolin Heidenreich (W11) erwischte im 50 Meter-Vorlauf einen guten Start und sprintete in 7,51 Sekunden (persönliche Bestleistung) ins Finale. Das schaffte sie dann mit 7,48 Sekunden und blieb damit ganz knapp über dem Uraltvereinsrekord von Sofia Robrahn. Stark verbessert zeigte sich Jolin auch im Weitsprung (3,83 Meter).

Drei Jungen mit neuen Bestleistungen

Nicolas stellte drei neue persönliche Bestleistungen auf: im 50 Meter-Sprint mit 8,42 Sekunden im Vorlauf, im Weitsprung mit 3,95 Meter und im 800 Meter-Lauf mit 3:16,95 Minuten.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Arthur verbesserte sich im Weitsprung gleich im ersten Versuch auf 4,54 Meter und belegte am Ende den vierten Platz – gefolgt von Jonas, der 4,26 Meter schaffte. Beide Vereinskollegen standen im 50 Meter-Finale. Hier hatte Jonas mit 7,40 Sekunden die Nase vorn und belegte in neuer Vereinsrekordzeit den zweiten Platz. Arthur kam in 7,55 Sekunden als Fünfter über die Ziellinie.

Jonas Joost (vorne) lief im 50 Meter-Sprint in neuer Vereinsrekordzeit als Zweiter über die Ziellinie. Quelle: Ingo Heinen

„Alle Leichtathleten zeigten sich in einer hervorragenden Verfassung. Das zeigen auch die sehr vielen neuen persönlichen Bestleistungen und Vereinsrekorde“, freut sich Trainer Ingo Heinen.

Von Jana Franke und Hendrik Itzen