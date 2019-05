Grevesmühlen

Gute Nachrichten für die Grevesmühlener: Die nächste Musiknacht steigt am 28. September. Der Riesenerfolg der Premiere vor wenigen Wochen hat Lust auf mehr gemacht. Und so haben die Macher der Musiknacht, dazu gehören Maik Gutow, Horst Deininger, Stefan Baetke, Jörn Buttkewitz, Burkhard Milverstädt und Daniel Wiesjahn, die Neuauflage bereits auf einen festen Termin gelegt. Am 28. September, einem Sonnabend natürlich, steigt die zweite Grevesmühlener Musiknacht. Dann wird übrigens auch der Partybus der Firma Krohn, der sich bei der Premiere zum Geheimtipp für die Partygäste entwickelte, nicht nur als Shuttle sondern als feste Spielstätte eingeloggt. Also Termin vormerken und rechtzeitig Karten sichern!

Hier noch einmal der Bericht und die Videos von der Premiere.

Michael Prochnow