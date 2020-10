Grevesmühlener Mutter unterschreibt Corona-Zettel nicht: Schüler bleibt in Quarantäne

Grevesmühlen

Der Fall eines Schülers aus Grevesmühlen, der seit den Herbstferien nicht am Unterricht teilnimmt, sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt. Hintergrund ist, dass die Mutter sich offenbar weigert, die Bescheinigung auszufüllen und zu unterschreiben, die alle Schüler nach den Ferien vorlegen mussten.

Am Montagmorgen mussten die Zettel abgegeben werden. Wie eine Umfrage in den Schulen in Grevesmühlen und Umgebung ergab, sei das erstaunlich reibungslos verlaufen. Nur ein geringer Prozentsatz habe die Bescheinigungen unvollständig oder gar nicht dabei gehabt, erklärten die Schulleiter auf Nachfrage. In den meisten Fällen konnten die Eltern die fehlenden Unterschriften nachreichen.

Nur in einem Fall wurde inzwischen das staatliche Schulamt eingeschaltet, da die Mutter des betroffenen Schülers bereits im Vorfeld erklärt hatte, das Dokument weder auszufüllen noch zu unterzeichnen. Die Frau lehnt offen jegliche Maßnahme im Zusammenhang mit den Pandemie-Beschränkungen ab.

Distanzunterricht für den betroffenen Schüler

Wie das Schweriner Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte, sei der Fall bekannt. Pressesprecher Henning Lipski erklärte dazu: „Die Mutter des Schülers ist nicht zur Abgabe des geforderten Formulars bereit und hat dieses der Klassenlehrerin mitgeteilt. Der Schüler verbleibt zwei Wochen in Quarantäne und wird während dieser Zeit im Distanzunterricht beschult. Die Klassenlehrerin steht im Kontakt und Austausch mit der Mutter und dem Schüler.“

Unklar ist, ob es ordnungsrechtliche Maßnahmen gibt, das Ministerium äußerte sich nicht zu dieser Frage. Experten beschäftigen sich nun mit der Frage, ob ein Verstoß gegen die Schulpflicht vorliegt. Nach OZ-Informationen ist dies der einzige Fall in Grevesmühlen.

