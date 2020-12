Die Schulfördervereine in der Region freuen sich schon auf das kommende Jahr, mit dem Geld aus der Weihnachtsaktion sollen einige Projekte angeschoben werden. Für den Schulförderverein in Selmsdorf war 2020 ein ebenso schwieriges Jahr wie für die anderen Vereine. „Wir konnten kaum etwas machen, das war ein Problem“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Lilia Mohrmann. Normalerweise organisiert der Verein mindestens zweimal pro Jahr Leseabende zusammen mit der Bibliothekarin, an denen sich die Schüler in Decken kuscheln und in der Aula sich gegenseitig Geschichten vorlesen. „Das ging natürlich nicht, stattdessen haben die Kinder zu Hause Geschichten gelesen, das auf Video aufgenommen und zu uns geschickt.“ Für die schönsten Geschichten gab es Gutscheine für einen Buchladen. „Das würden wir mit den Spenden der OZ auch im nächsten Jahr weitermachen, dann hoffentlich wieder in der Aula“, sagt Lilia Mohrmann.

Für die Kalkhorster Schüler soll ein Zirkusprojekt realisiert werden, für das Schulgelände in Dassow soll es ein neues Klettergerüst geben und in Boltenhagen sollen Outdoor-Aufbewahrungsboxen für die Schachfiguren des Schulhofes angeschafft werden. Beamer, Drucker oder auch Lern-, Förder- und Forderprogramme für die Schüler stehen in der Grundschule Fritz Reuter in Grevesmühlen ganz oben auf der Wunschliste. Mit den Spenden der OZ-Leser können viele dieser Projekte endlich angeschoben werden.