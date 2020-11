Grevesmühlen

Wie funktioniert die Fotosynthese? Was ist der Satz des Pythagoras? Wie berechnet man ein Volumen? Diesen und weiteren Fragen gehen Schüler in der Schule nach. Dass es dazu jedoch nicht immer Tafel, Kreide und einen Klassenraum braucht, betont Peter Rabe, Forstamtsleiter in Grevesmühlen ( Nordwestmecklenburg).

„Wenn man in der Schule sitzt, ist man sehr stark auf Augen und Ohren beschränkt. Viele Sinne werden gar nicht abgerufen – der Tastsinn und der Geruchssinn etwa“, sagt der Waldpädagoge. „Der Körper, der zum Lernen dazugehört, die ganzen Impulse – all das ruht, wenn man stillsitzt. Gerade Kinder, die voller Energie stecken, sind den ganzen Tag darauf konzentriert, den Impuls, sich zu bewegen, zu unterdrücken.“

Bildungsordner für den Wald

Der Förster plädiert daher dafür, Unterrichtsstunden begleitend zum klassischen Schulunterricht auch mal in der Natur stattfinden zu lassen. „Nicht nur im Sachunterricht mit dem Wald als Thema. Auch als Kulisse, um andere Inhalte zu vermitteln“, sagt der 51-Jährige.

2006 ist von der Landesforst das erste große Waldbildungsprogramm erarbeitet worden. „Wir haben untersucht, was denn die Lehrpläne der Schule sagen. Was haben die Kinder in welcher Altersklasse für Stoff und wie kann man den im Wald lernen“, so Rabe. Entstanden ist ein Ordner, der für verschiedene Altersgruppen, Fächer und Themengebiete Aufgaben bereithält. „Lehrer scheuen zu Recht den Aufwand und haben reichlich zu tun. In dem Ordner finden sie umfänglich ausgearbeitete Konzepte.“

Biologie, Mathe, Kunst

Nahezu alle Inhalte ließen sich auch im Wald vermitteln. „Warum sollte man die Fotosynthese in einem Klassenzimmer an der Tafel lernen?“, fragt er. „Das ist etwas anderes, wenn die Schüler im Wald sind, ein grünes Blatt in die Hand nehmen und lernen, was es mit dem Chlorophyll, dem grünen Farbstoff, auf sich hat, der jetzt verschwindet.“ Auch die Farbenlehre ließe sich veranschaulichen. „Man kann die Kinder Blätter sammeln und eine Farbskala legen lassen.“

Selbst Mathematik werde greifbar. „In einer Klassenstufe steht die Berechnung eines Kreiszylinders auf dem Plan. Da gibt es ein Formelwerk, das man lernen muss, zu dem man aber keinen Zugang hat“, sagt Rabe. „Man kann sich zur Aufgabe machen, zu berechnen, wie viel Volumen ein Baumstamm hat. Wie viel Kubikmeter Holz braucht man, um sein Haus zu heizen und wie viele Bäume sind das?“ Ein alltäglicher Bezug wecke Interesse. „Natürlich muss man auch irgendwann die Summenformeln lernen – aber auch diese kann man beispielsweise mit Blättern auf dem Waldboden legen“, nennt Rabe ein weiteres Beispiel.

Erfolgserlebnisse und Energie

Studien würden belegen, dass Dinge, die ohne Begeisterung gelernt werden, nicht behalten werden. „Es muss eine positive Empfindung dabei sein. Das Lob beim Lernen kann durchaus schon etwas sein. Noch cooler ist es aber, wenn man selbst merkt, dass man was Gutes herausgefunden hat“, sagt Rabe.

Es gebe durchaus viele Schüler, denen es reicht, in der Schule zu sitzen. „Ich hatte tatsächlich immer Spaß in der Schule“, sagt der Naturfreund. „Meine Kumpels hatten oft keine Lust. Das lag daran, dass sie sich lieber bewegt hätten. Spätestens am Wandertag waren die alle happy.“ Bei den Aufgaben im Wald würde jeder seine Interessen wiederfinden – „Im Wald ist jeder gut.“

Es gibt eine Naturentfremdung

Frische Luft, Bewegung, Teamaufgaben: Noch nie habe er erlebt, dass sich jemand bei einem Waldausflug unwohl fühlt. „Eigentlich ist der Wald, die Natur, tief in uns verankert, es ist jedes Mal ein bisschen wie nach Hause kommen.“ Der Zugang zur Natur sei jedoch nicht mehr so natürlich, wie er es einmal war. „Es gibt durchaus Kinder, die noch nie im Wald waren. Da kommen Waldpädagogen ins Spiel. Wir müssen den eigentlich einfachen Zugang zur Natur ein wenig anregen, paar Hürden nehmen und Interesse wecken.“

Waldpädagoge Peter Rabe (r.) und Praktikantin Amelie Dziallas stehen in einer Samenplantage im Forstamtsbereich Grevesmühlen. Quelle: OVE ARSCHOLL

Zusammenarbeit zwischen Forstamt und Schule wichtig

Der Amtsleiter betont, dass die Forstmitarbeiter die Aufgabe nicht allein bewältigen können – alleine 400 Grundschulen stünden 200 Mitarbeiter zur Verfügung, die sich nebenbei um Begleitung kümmern könnten. „Wir bräuchten mehr Zeit dafür“, sagt Rabe. Er ist froh, dass angehende Förster das Thema Waldpädagogik mittlerweile auch in ihrem Forstwirtschaftsstudium vermittelt bekommen.

Dennoch setzt er auf eine Art „Hilfe zur Selbsthilfe“. „Der beste Weg wäre es, wenn wir nicht mit den Kindern rausgehen, sondern mit den Lehrern und Erziehern. Die Nachfrage kann nur bedient werden, wenn die Pädagogen sagen, sie schaffen das ohne Förster.“

Corona: Im Wald ist immer gelüftet

Waldpädagogische Angebote finden auch während der Corona-Pandemie noch statt – wenn auch mit Einschränkungen. „Wenn sich alle an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, geht das“, sagt Rabe. „Jedoch können unsere Mitarbeiter derzeit nur begleiten – etwas aufheben und herumreichen beispielsweise funktioniert nicht.“

Der Förster betont, er wolle Mut machen, den Wald aktiver zu nutzen – vor allem in der jetzigen Situation. „Im Wald ist die Ansteckungsgefahr am geringsten. Während man in der Schule regelmäßig die Fenster aufreißen muss, ist im Wald permanent gelüftet“, erklärt er. „Mit dem Unterschied, dass dort die Kinder richtig bekleidet sind.“ Wer die Zeit und die Möglichkeit hat, solle rausgehen. „Es muss auch nicht immer der Wald sein. Auch eine Parkanlage eignet sich.“

Von Katharina Ahlers