Grevesmühlener Piraten Open Air fällt wegen Corona aus: Capt’n Flint jammert trotzdem nicht

Grevesmühlen/Wismar

Das Coronavirus kaperte Anfang des Jahres die Welt und zerstörte auch Theater-Träume – zum Beispiel die diesjährige Sommersaison des Piraten Action Open Airs in Grevesmühlen. Wie geht Schauspieler Benjamin Kernen, der seit einigen Jahren als „ Capt´n Flint“ Saison für Saison die Herzen der Piraten-Fans im Sturm erobert und auch Regie bei den Theaterstücken führt, mit der anhaltenden Pandemie-Situation um?

Zeit für ein Gespräch mit dem Schweizer, der seine Wahlheimat Nordwestmecklenburg liebt und von sich sagt, dass er, wenn er unterwegs ist, schon nach ein paar Tagen die Ostsee vermisst. Treffpunkt ist das Restaurant des Hotels „ New Orleans“ in der Hansestadt Wismar, in der Kernen mit seiner Frau lebt.

Im Frühjahr sah man Sie auf Youtube mit Lesungen zu Heines „ Deutschland ein Wintermärchen“. Dann war es eine Weile sehr ruhig auf ihrem Kanal „Tellheim Projects“. Seit vergangenem Wochenende sieht man dort ein paar Animationsfilme, die Sie selbst hergestellt haben, die man durchaus ein wenig ‚böse‘ nennen könnte.

Stimmt. Ich habe damit meine Erfahrungen im Umgang mit Ämtern verarbeitet, die ich notgedrungen in dieser Zeit machen muss.

Jammern ist keine Option?

Mir persönlich hilft das nicht. Etwa zweieinhalb Millionen Menschen arbeiten in der Kulturbranche. Den meisten geht es gerade nicht so gut. Natürlich ist es auch für mich inzwischen finanziell schwierig. Und mir fehlt das Spiel auf der Bühne. Ich will endlich wieder Geschichten erzählen, Menschen zum Lachen bringen oder zum Nachdenken anregen. Trotzdem versuche ich, die Krise als Chance zu betrachten und mich kreativ zu betätigen. Es geht dabei aber nicht nur um Erlebnisse mit Ämtern. In den vergangenen Monaten habe ich an einem Drehbuch und zwei Theaterstücken geschrieben, ein Konzept für eine Show entwickelt. Die meiste Zeit aber verbringe ich tatsächlich auch jetzt mit einem Piraten und seiner Crew.

Meinen Sie Capt´n Flint und seine Mannschaft?

Nein, den meine ich nicht. Als mir klar wurde, dass ich in diesem Jahr keine Piraten-Abenteuer in Grevesmühlen erleben kann, dachte ich mir: Dann erschaffe ich mir jetzt einen eigenen, kleinen Piraten, Capt´n Ben. Das ist ein kleiner Junge, der mit seinen Freunden auf seinem Schiff Lotti Abenteuer auf den Weltmeeren erlebt.

Hört sich an, als hätten Sie ihr eigenes inneres Kind zum Leben erweckt, um mit anderen Kindern da draußen zu kommunizieren, großen und kleinen?

In gewisser Weise. Bei Capt´n Ben geht es auch um Wissensvermittlung, quasi spielerisch und nebenbei. Ich mag aufgesetzte Pädagogik nicht besonders. Eine Folge wird insgesamt sechs Episoden beinhalten. Für zwei Folgen habe ich bereits Material. Zunächst machen sich Capt´n Ben und seine Freunde auf, um den Eisriesen zu retten. Neben Ben gibt es viele Figuren, niedliche, eigenartige, auch ein sehr kluges, tapferes Mädchen, die zu seiner Mannschaft gehören. Aber mehr will ich an dieser Stelle noch nicht verraten.

Sie haben sich das alles ausgedacht und auch selbst animiert?

Ich habe mir die Storys ausgedacht, die Figuren gebaut und animiert und bin mit der Postproduktion beschäftigt. Ohne die Hilfe von Kollegen und Freunden, die mich unentgeltlich unterstützen, würde es aber nicht funktionieren. Der Sprecher der Capt´n Ben Filme zum Beispiel ist mein Piratenkollege Michael Heuel, Piraten-Fans kennen ihn von der Bühne in Grevesmühlen als Long John Silver. Sein Sohn spricht Capt´n Ben.

Wird man diese Filme auch bald auf Youtube sehen können?

Nicht in Gänze. Der Plan ist, einen Verlag zu finden oder mit einem Fernsehsender ins Geschäft zu kommen. Es gibt verschiedene Optionen, die ich gerade prüfe. Zu gegebener Zeit wird es mehr Informationen geben. Im Moment ist es erst einmal einfach nur etwas, das mich beschäftigt, mir hilft, den Tag zu strukturieren und vielleicht zukünftig dazu beitragen kann, die finanziellen Ausfälle dieses Jahres zumindest ein bisschen weniger schmerzhaft zu gestalten.

Bei den Piraten in Grevesmühlen soll es im kommenden Sommer auf jeden Fall wieder losgehen, sagte Theaterintendant Peter Venzmer bereits mehrfach.

Das ist der Plan. Wie genau das umzusetzen sein wird, wird sich zeigen. Irgendwie muss es weitergehen. Das Piratentheater in Grevesmühlen lebt von der Kontinuität. Wir haben nicht 15 Jahre lang hart gearbeitet, um jetzt aufzugeben.

Wäre Kurzarbeit für Sie keine Möglichkeit gewesen?

Ich bin selbstständiger Künstler, ich kann nicht einfach vorübergehend angestellt werden und dann Kurzarbeitergeld erhalten. Als Schauspieler hat man Verträge mit Produktionen und Theatern, die ein, zwei Jahre im Vorhinein geschlossen werden. Das machte es auch so schwierig für mich, in den vergangenen Monaten eine Arbeit zu finden. Ich hätte fast alles getan, in Restaurants geholfen oder bei der Post. Aber da ich keinem Arbeitgeber zusichern kann, wie lange ich da bin, weil ich, wenn es weitergeht, meine bereits geschlossenen Verträge für dieses und nächstes Jahr erfüllen muss, war das problematisch.

War das auch ein Problem zum Beispiel für das Arbeitsamt?

Ämter wollen immer klar definierte Zeiträume, für die man Unterstützung beantragt, ein komplettes halbes Jahr zum Beispiel. Aber das gibt meine Situation einfach nicht her. Ich bin in Verträgen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie bald wieder erfüllen muss oder darf.

Im Winter gehen Sie normalerweise immer auf Theatertournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wird das stattfinden?

Im Moment sieht es so aus, als würde ich ab Januar spielen können. Aber anstatt der 50 Vorstellungen, die geplant waren, sind es jetzt nur 15. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Auch wenn es kompliziert ist, weil in jedem Land und auch in jeder Stadt und an jedem Theater andere Corona-Regeln herrschen. Ich möchte endlich auch wieder im Austausch und in der Auseinandersetzung mit Kollegen sein. Man schwimmt sonst einfach zu sehr in seiner eigenen Suppe.

Wissen Sie, wie es den meisten ihrer Piraten-Kollegen geht?

Von denen, die zum harten Kern gehören, weiß ich es. Marc Zabinski zum Beispiel spielt inzwischen in Aachen. Die meisten schlagen sich tapfer, machen Workshops, versuchen, sich weiterzubilden, die Zeit irgendwie gut zu nutzen.

Durchhalten ist also die oberste Prämisse? Letztlich, keine Pandemie dauert ewig.

Ich denke, es hilft enorm, wenn sich alle an die sinnvollen Regeln halten. Ich tue das. Abstand halten, Maske tragen und Hygiene beachten, anderen nicht ins Gesicht husten. Auch uns Theatermachern hilft es, wenn sich die Menschen an Regeln halten. Wir können dann besser planen, wie viele Zuschauer im kommenden Sommer pro Vorstellung in unser Theater kommen. Wenn sich die Leute zunehmend nicht an die Regeln halten, wird es für unsere Branche auch im kommenden Jahr schwierig bleiben.

Von Annett Meinke