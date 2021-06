Als einziges großes Open Air-Theater in MV starten Grevesmühlens Piraten in die Saison. Während Störtebeker auf Rügen und die Karl-May-Festspiele aufgrund der Pandemie längst abgesagt wurden, gibt es in Grevesmühlen 50 Vorstellungen und zusätzliche Konzerte. Wie es im Theater jetzt aussieht, sehen Sie in der Bildergalerie.