Grevesmühlen

Wie lebt es sich in der „Platte“, genauer im Wohngebiet am Ploggenseering in Grevesmühlen? Gibt es genügend Parkplätze? Wo halten sich die Bewohner am liebsten auf? Was sollte geändert werden? Diese und viele andere Fragen haben die Planer den Bewohnern gestellt, um in den kommenden Monaten ein Konzept zu entwickeln, wie der Ploggenseering attraktiver werden könnte. Dazu wurden Fragebögen verteilt und eine Onlineplattform freigeschaltet. Bis zum 22. Juli sollten die Umfragen abgegeben werden.

Die Resonanz ist ernüchternd. Wie eine Nachfrage der Redaktion ergab, haben 64 Familien die Fragebögen ausgefüllt. 42 davon online, 22 wurden schriftlich ausgefüllt. Dennoch würden die Ergebnisse demnächst ausgewertet, teilt die Stadtverwaltung mit. Um diese Zahl in eine Relation zu setzen: 19 Wohnblöcke stehen in diesem Wohngebiet, jeder davon hat vier Stockwerke, bei jeweils drei bis vier Aufgängen sind das fast 600 Wohnungen in diesem Bereich. Das bedeutet, gerade einmal zehn Prozent haben sich an der Umfrage beteiligt.

Errichtet wurden die Blöcke in den Jahren 1970 bis 1974, die Mehrzweckhalle wurde 1972 eingeweiht. Die heutige Grundschule am Ploggensee wurde am 30. August 1969 als POS am Ploggensee, später POS Wilhelm Pieck, eingeweiht.

Von Michael Prochnow