Grevesmühlen

Fehlende Parkplätze, der schlechte Zustand der Fassaden sowie zu wenige Sitzgelegenheiten „mit Aufenthaltsqualität“, das sind zwei von mehreren Kritikpunkten, die die Bewohner des Wohngebietes Am Ploggenseering in Grevesmühlen bei einer Umfrage angesprochen haben.

Hintergrund sind die Pläne der Stadt, das Areal aufzuwerten. Dafür wird nun ein Konzept erarbeitet. Ein Teil der Vorbereitung war eine Anwohnerumfrage, die allerdings nur ein kleiner Teil der Bewohner mitgemacht hat. Von 600 verschickten Fragebögen kamen gerade einmal 24 ausgefüllt zurück. An der Onlineumfrage haben etwas mehr Leute teilgenommen, so dass am Ende die Planer zumindest einen kleinen Überblick über die Sorgen und Nöte der Menschen aus dem Ploggenseering erkennen konnten.

Seit 51 Jahren im Ploggenseering Gertrud und Egon Sand waren eine der ersten, die 1970 den ersten Block im damaligen Wilhelm-Pieck-Ring (heute Ploggenseering) in Grevesmühlen bezogen. Die heute 86-jährige Gertrud Sand, ihr Mann verstarb vor 13 Jahren, kann sich an den damaligen Einzug noch ziemlich gut erinnern. Zuvor hatte die Familie zuerst in Palingen und dann in Schönberg gewohnt. Die schöne Dreiraumwohnung mit Toilette, Bad und Öfen sei für damalige Verhältnisse schon etwas Besonderes gewesen, wie die Seniorin erzählt. Es habe ihnen hier gleich gut gefallen. Auch mit den Nachbarn im Aufgang gab es in all der Zeit immer ein gutes Auskommen. Man half und unterstützte sich gegenseitig, was noch heute der Fall ist. Nur selten mussten die Sands den Vermieter Wobag rufen, um zum Beispiel etwas reparieren zu lassen. Und wenn, dann klappte auch das. „Probleme gab es da eigentlich nie“, so Gertrud Sand, die sich auch nach 51 Jahren noch sehr wohl in dieser Wohnung fühlt. Von ihrem Balkon aus schaut sie direkt auf den Spielplatz. Das mag die Seniorin ebenso wie die Nähe zur Innenstadt. Nur etwas gefällt ihr nicht: Das ist der Zustand des Gehwegs. Dieser ist an vielen Stellen kaputt. Frau Sand selbst ist schon zwei Mal gestürzt, auch Nachbarn sind nach ihrer Aussage schon zu Fall gekommen. Hier müsste also möglichst bald etwas geschehen, damit keine weiteren Menschen Schaden nehmen.

19 Wohnblöcke mit fast 2000 Bewohnern

Der Zugang zum Ploggenseering. Quelle: Prochnow

In den 19 Neubaublöcken, die Anfang der 1970er-Jahre errichtet wurden, wohnen heute noch Menschen, die damals im Erstbezug eine Wohnung übernahmen. Etwa 2000 Menschen leben insgesamt in diesem Viertel, das damals als eines der begehrtesten der Stadt galt.

Auch wenn der Leerstand derzeit nahe null geht, so ist der Anreiz für junge Familien, dort einzuziehen, mittlerweile gering. Auch deshalb will die Stadt am Image der Plattenbausiedlung feilen.

Als großen Vorteil haben die Bewohner zwei Dinge angemerkt: Die vielen Grünflächen zwischen den Blöcken und die zentrale Lage. So sind es zu Fuß bis in die Innenstadt nur fünf Minuten, das Naherholungsgebiet am Ploggensee als Namensgeber für das Viertel, ist in Sichtweite.

Auf die Frage, ob sie gern im Ploggenseering wohnen würden, antworteten die Teilnehmer der Studie mit der Note 2,3, wobei 5 für sehr gut steht und 1 für „Ich fühle mich hier nicht wohl“. Die Hälfte der Befragten gab an, gern in diesem Areal zu wohnen und hier auch bleiben zu wollen.

So entstand das Wohngebiet Ab 1970 entstanden die Wohngebiete im Osten von Grevesmühlen, das erste war der Ploggenseering, dann folgten die Areale Grüner Ring, An der Kastanienallee, Am Langen Stein, Straße des Friedens und Am Wasserturm. Ihre Bebauung war bis 1990 abgeschlossen. Für die Umgestaltung des Ploggenseerings veranschlagt das Planungsbüro rund 60 Millionen Euro, die Hälfte davon ist allerdings für den Schulcampus vorgesehen, der bis 2025 entstehen soll.

Zustand der Wohnungen wird unterschiedlich wahrgenommen

Der Zustand der Wohnungen wurde ebenfalls mit einem Mittelwert angegeben. Die umfassende Sanierung des Ploggenseering war Anfang der 1990er-Jahre eines der ersten großen Sanierungsprojekte der Wobag, die die meisten Blöcke verwaltet. Damals wurden beispielsweise die Öfen durch Zentralheizungen ersetzt. Seitdem sind mehr als 25 Jahre vergangenen.

In Sachen Parkplätze wird das Problem zusehends größer. Als der Ploggenseering errichtet wurde, hatte längst nicht jede Familie ein Auto, geschweige denn mehrere Fahrzeuge. Dementsprechend wurde die Infrastruktur errichtet. Heute fehlen etliche Stellflächen, in den Abendstunden sind kaum Parkplätze zu finden.

Wie die Planer betonten, gehe bei dem neuen Konzept jedoch nicht vordergründig darum, mehr Stellflächen für Autos zu generieren, sondern Lösungen zu finden. Die reichen vom möglichen Parkdeck über Carsharing-Modelle bis hin zu Ladesäulen für E-Autos.

Zustand der Straßen und Gehwege ist schlecht

Die Schulen am Ploggenseering sollen neu strukturiert werden, ebenso wie die Infrastruktur im Wohngebiet. Quelle: Michael Prochnow

Apropos Verkehr: Neben fehlenden Parkplätzen sind gesicherte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ein großes Problem, wie die Umfrage und die Besichtigung vor Ort ergab. Denn bislang gibt es nur zwei Möglichkeiten, sein Fahrrad abzustellen: Entweder es in den Keller zu tragen oder es vor der Tür anschließen. Doch die Plätze sind begrenzt.

Pluspunkte gibt es für die vielen Grünflächen, die vor 50 Jahren angelegt wurden. Die Menschen, so das Ergebnis der Umfrage, würden sich dort gern aufhalten. Gleiches gilt für die zentrale Lage des Wohngebietes nahe dem Stadtzentrum und vor allem direkt am neu geplanten Schulcampus.

Ein großer Kritikpunkt ist der Zustand der Straßen und Gehwege in dem Gebiet, denn die Infrastruktur ist 50 Jahre alt – und ebenso alt sind Straßen und Fußwege. Für Menschen mit Handicap, Radfahrer und Senioren gibt es zahlreiche Hindernisse, wie hohe Bordsteine und Löcher in den Wegen.

Was ebenfalls fehlt, sind laut der Umfrage zentrale Orte, an denen sich die Bewohner treffen können. Große Sitzgelegenheiten für alle Generationen würden fehlen, heißt es in der Studie.

Von Michael Prochnow