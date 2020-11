Grevesmühlen

Auch wenn heute noch niemand sagen kann, ob das kommende Jahr corona-frei über die Bühne geht oder die Einschränkungen noch weiter bestehen bleiben, die Planungen für 2021 laufen. Und haben im Fall von Grevesmühlen gezeigt, dass es eng wird im Sommer nächsten Jahres.

Denn am 12. Juni ist nicht nur das Stadtfestwochenende, dass nach der abgespeckten Version durch die Sintflut 2019 und dem Totalausfall durch Corona in diesem Jahr endlich wieder an alte Zeiten anknüpfen will. An diesem Tag findet auch die Jugendweihe in der Mehrzweckhalle am Ploggenseering statt.

Das wirbelt nicht nur die Planungen der Feiernden durcheinander, sondern sorgt für erhebliche Probleme. Denn wie einige Familien, deren Kinder im nächsten Jahr die Jugendweihe erhalten, jetzt feststellen mussten, ist es gar nicht so einfach, Räume für die Familienparty anzumieten. Geschweige denn ein Restaurant zu finden, dass ausgerechnet zum Stadtfest auf geschlossene Gesellschaften setzt.

Anmelden für die Jugendweihe 2021 Wer im kommenden Jahr an der Jugendweihe teilnehmen möchte, kann sich bereits anmelden. Online gibt es die Unterlagen im Internet unter www.jugendweihemv.de. Die Formulare können auch in der Geschäftsstelle in der Hans-Grundig-Straße 34 in Wismar abgeholt werden. Auch außerhalb der Sprechzeiten sind die Unterlagen zugänglich. Bis Ende November finden keine Sprechzeiten statt. Bei Fragen können Interessenten telefonisch Kontakt aufnehmen: 03841/737300 oder 0152 / 09296935

Jugendweiheverein hält am Termin fest

Eine Mitarbeiterin des Jugendweihevereins überreicht einer Schülerin eine Blume. Quelle: Prochnow

Das hat nun dazu geführt, dass die Terminüberschneidung sogar Thema in der Grevesmühlener Stadtvertretung war. Mit dem Ergebnis, dass die Stadt sich mit dem Jugendweihe-Verein in Verbindung gesetzt hat, um eine Verschiebung der Feierlichkeiten zu erwirken.

Doch das hat nicht geklappt. „Ja, die Stadt ist auf mich zugekommen und hat darum gebeten, dass wir den Termin ändern“, sagt Jugendberaterin Martina Fischer, die ihr Büro in Wismar hat und von dort die Jugendweihen in Nordwestmecklenburg koordiniert.

„Ich habe mich ans Telefon gehängt und nachgefragt, was 2021 möglich ist. Leider haben wir keine Möglichkeit, die Jugendweihefeiern in Grevesmühlen zu verschieben.“ Damit bleibt es dabei, dass am 12. Juni vormittags ein Großteil der Schüler der achten Klassen sowie Eltern und Familienangehörige weder den Umzug miterleben noch mitgestalten können.

Arbeitsgruppe Stadtfest wird sich mit dem Fall beschäftigen

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler Quelle: Arscholl

Was die Anmietung von Räumen und Gaststätten betrifft, müssen die Kunden auf Geduld setzen. Im Grevesmühlener Rathaus zeigt man sich von den Aussagen des Jugendweihevereins überrascht. Denn dort gebe es diese Information noch nicht.

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler erklärte auf Nachfrage, dass der 12. Juni 2021 ein sogenannter Arbeitstermin sei. „Es gibt eine Arbeitsgruppe Stadtfest, die hat noch nicht getagt. Aber wir haben das Problem natürlich auf dem Schirm.“ Ob eine Verlegung des Stadtfestes infrage kommen könnte, sei unklar. „Dass es nicht sehr glücklich ist, wenn beide Termine auf einen Tag fallen, ist allen Beteiligten bewusst.“

Von Michael Prochnow