Der Roman „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, erzählt die Geschichte eines hochbetagten Mannes, der aus einem Altenheim entflieht und am Ende nach einer turbulenten Flucht sein Glück mit Freunden auf Bali findet. Hochbetagt ist mit 100 Jahren auch der „ Rassegeflügelzuchtverein Grevesmühlen von 1920“.

Und wenn die Mitglieder könnten wie sie wollten, dann würden auch sie fliehen – aus der verrückten Zeit mit Corona, um zumindest das Jubiläum des Vereins gebührend zu feiern. Denn so war es eigentlich schon im vergangenen Jahr geplant worden. Doch seit April schwanden Monat für Monat die Hoffnungen, die Pläne auch umzusetzen. Und so wird das Jubiläum still und leise gewürdigt.

1920 – für Catharina Louisa Flügel aus Grevesmühlen eine Zeit, die für sie mit ihren zehn Jahren kaum greifbar ist. „Das ist schon eine lange Zeit“, sagt sie lächelnd. Die Fünftklässlerin selbst ist seit vier Jahren im Verein und mit zehn Jahren das jüngste Mitglied. Durch ihren Papa Thomas Flügel ist sie zu dem Hobby gekommen. Sie züchtet Hochbrutflugenten wildfarbig. „Ich habe 50 Tiere“, sagt die Regionalschülerin stolz. Fast jeden Tag ist sie bei ihnen. „Ich finde es toll, wenn aus einem kleinen Küken irgendwann ein schönes Tier wird“, begründet die Grevesmühlenerin ihr Hobby.

Erfolgreich in Deutschland und Europa

Catharina gehört den erfolgreichsten Züchtern im Verein auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Ihre höchste Anerkennung ist Jugendeuropameister. Die nächste Meisterschaft auf Europaebene ist in zwei Jahren und die Zehnjährige hofft, den Titel verteidigen zu können. Gibt es ein Geheimnis für diesen Erfolg? „Man braucht einen tollen Papa, der das auch macht“, meint sie lachend. Und dazu noch spezielles Tierfutter und gute Pflege der Tiere mit viel Wasser.

In die erfolgreichen Züchter des Vereins reihen sich auch ihr Papa Thomas Flügel (Aylesburyenten weiß und Krummschnabelenten wildfarbig), Michael Nehls (Federfüßige Zwerghühner goldhalsig und orangehalsig), Peter Krull (Zwerg Welsumer rostrebhuhnfarbig), Gerhard Peters (Komorner Tümmler weiß), André Wittmann (Memeler Hochflieger weiß und blau fahl), Reiner Koliwer (Berliner perleulig und Hamburger Schimmel gelb), Lutz Albert (Berliner Kurze isabellfarbig), Dieter Koliwer (Berliner Kurze rotstreifig) und Ronny Wieduckel (Altstämmer rot und gelb).

Heute hat der Verein 22 Mitglieder

Die Anfänge des Rassegeflügelzuchtvereins kennen alle nur aus Erzählungen. Gegründet wurde er am 23. Oktober 1920 mit 29 Züchtern. Drei Jahre später zählte er bereits 60 Mitglieder, darunter zwölf Frauen. 16 Jahre später dann der Zweite Weltkrieg. „Am 4. Februar 1948 wurde auf Wunsch früherer Mitglieder und auf Drängen des Landesverbandes mecklenburgischer Rassegeflügelzüchter eine Versammlung einberufen, um den alten Verein wieder ins Leben zu rufen“, erzählt Peter Krull, der im Verein die Position des Schriftführers und des Pressewartes innehat. Mit zunächst 15 Züchtern startete der Verein noch einmal durch.

Heute hat der Verein 22 Mitglieder zwischen zehn und 92 Jahren – darunter mit Herman Knölke (92), Gerhard Peters (83), Peter Krull (79) und Dieter Koliwer (67) vier Ehrenmitglieder. Sie sind erfolgreich auf den Ausstellungen der benachbarten Vereine, den Kreis-, Landesverbands-, Bundesverbands- und auch Europaschauen vertreten sind. Einige tragen sogar Titel wie Vereinsmeister, Kreismeister, Landesmeister, Deutscher Meister, Norddeutscher Jugendmeister, Bundesjugendmeister oder Europameister.

Ausstellung im Kleinformat

In Corona-Zeiten ist es schwer, gemeinsam dem Hobby zu frönen. Jeder züchtet zwar für sich, aber für das Vereinsleben waren regelmäßige Treffen im Vereinshaus zum Austausch fast schon ein Gesetz. Das Vereinshaus in der Jahnstraße bauten die Mitglieder gemeinsam mit den Mitgliedern des Brieftaubenvereins. „Dort können wir unter guten Bedingungen unser vielseitiges Vereinsleben gestalten“, sagt Peter Krull. Zumindest war es bis zum Frühjahr so. Mitgliederversammlungen, Tierbesprechungen und -bewertungen, Weiterbildungsmaßnahmen mit den Nachbarvereinen, Kleintiermärkte und gesellige Zusammenkünfte – alles ist nun auf ein Minimum reduziert worden oder findet derzeit gar nicht statt.

Seit mehreren Jahren veranstaltet der Verein die Kreihnsdörper Kreis-Rassegeflügelausstellung in Grevesmühlen. Quelle: Malte Behnk

Seit mehreren Jahren ist der Rassegeflügelzuchtverein Ausrichter der bundesoffenen „Kreihnsdörper Rassegeflügelausstellung des Landkreises Nordwestmecklenburg“ in der Sport- und Mehrzweckhalle Grevesmühlen. Hunderte Besucher und Züchter waren stets dabei. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Wir lassen die Ausstellung nicht ausfallen“, betont Peter Krull. Stattfinden wird sie am 28. und 29. November im Kleinformat im Vereinshaus in der Jahnstraße 5 stattfinden. „300 Zuchttiere werden gezeigt“, verrät Krull. Sonst war es mehr als das Doppelte.

Kita-Wettbewerb muss wegen Corona ausfallen

Mit der Ausstellung war es Tradition, dass Kindergärten zu einem Mal- und Zeichenwettbewerb zum Thema „Mein liebstes Haustier“ aufgerufen waren. „Damit wollen wir erreichen, dass Kinder es besser verstehen, dass ein lebendes Tier kein Plüschtier ist“, begründet Peter Krull. Doch im 100. Jahr des Bestehens muss auch das ausfallen.

Die Sieger im vergangenen Jahr: Viele tolle Bilder entstanden in der großen Gruppe der Kita "Am Lustgarten" in Grevesmühlen. Die meisten Stimmen und damit Pokale erhielten seinerzeit (v.l.) Halvar, Precious und Romy. Quelle: Jana Franke

Catharina hofft, im November zur Jugendmeisterschaft nach Leipzig fahren zu können. Doch auch das steht auf wackeligen Füßen. Es ist eben leider alles anders in diesem Jahr.

