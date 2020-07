Grevesmühlener Reisebüro feiert 20-jähriges Bestehen

Grevesmühlen

Die Menschen lassen sich ihre Lust aufs Reisen durch Corona nicht nehmen. Vor allem Urlaube in Deutschland und Dänemark sind gefragt. Andere buchten sogar schon fürs Frühjahr Reisen auf die Kanarischen Inseln. Nach einer schwierigen Zeit im Reisecenter Holiday am Marktkauf in Grevesmühlen geht es langsam wieder aufwärts, freut sich Geschäftsführerin Marita Bohnhoff. Am Mittwoch feierte ihr Unternehmen 20-jähriges Bestehen. Viele Kunden und Weggefährten schauten vorbei und gratulierten.

Hervorgegangen ist ihr Reisebüro aus dem in der Malzfabrik. Dort arbeitete Marita Bohnhoff von Ende 1996 bis 2000 als Angestellte. Als sich abzeichnete, dass die Malzfabrik für die Kreisverwaltung genutzt werden soll, entschloss sich der Inhaber des Reisebüros, die Segel zu streichen. Die Chance für Marita Bohnhoff. Sie kaufte das Unternehmen am 1. Juli 2000 und war fortan mit dem Reisecenter Holiday selbstständig. Seit Oktober 2000 ist sie am Marktkauf zu finden.

Die eine oder andere Anekdote erlebte sie im Laufe der Jahre. „Es gab Kunden, die mit dem Satz ‚Ich möchte verreisen‘ zu mir kamen. Sie wussten weder wohin noch ob sie mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug reisen wollen“, erklärt sie. Nur mit viel Geduld sind sie fündig geworden. Und dann gab es das Pärchen, das sich nicht einigen konnte. Sie wollte in die Sonne, er in die Berge. „Am Ende hat sich übrigens die Frau durchgesetzt“, verrät Marita Bohnhoff lachend.

Mit ihrer Angestellten Heidi Lappann, sie ist seit 2013 dabei, hat die gelernte Wirtschaftskauffrau eine Expertin für den Norden an ihrer Seite. Marita Bohnhoff ist für die südlichen Länder zuständig. Inhabern von Reisebüros wird es derzeit nicht leicht gemacht. „Noch vor einem Jahr konnten wir den Kunden Kataloge mitgeben, die sie zu Hause in Ruhe durchgucken konnten. Wir als Unternehmen haben sie von Veranstaltern kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt müssen wir dafür ein Abo abschließen“, bedauert sie. So ändern sich eben die Zeiten. Sie selbst erinnert sich auch noch an Reisen, auf denen in Flugzeugen geraucht werden durfte. „Das ist heute zum Glück nicht mehr möglich.“ Und Schiffsreisen waren Anfang der 2000er eher etwas für den großen Geldbeutel und für Senioren. Heute ist es ein beliebter Urlaub für Familien – wenn auch der nicht zu den billigsten gehört.

20 Jahre Selbstständigkeit – das schafft nicht jeder in der Branche. Tochter Nancy Bohnhoff ist stolz auf ihre Mutter. Und das vor dem Hintergrund, dass die Jahre mit Terroranschlägen, Flugzeugabstürzen, Infektionskrankheiten und Wirtschaftskrisen in der Welt nicht immer einfach waren.

