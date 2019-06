Grevesmühlen

Mehr als 40 Teilnehmer sind in diesem Jahr bei den Kreismeisterschaften der Bogenschützen angetreten, so viele wie noch nie bei dieser in Nordwestmecklenburg noch jungen Sportart. Die Bogenschützen kamen aus Vereinen in Grevesmühlen, Schönberg und Wismar. Ausrichter war die Grevesmühlener Schützenzunft, die auch den Großteil der Titel erkämpfte. Wie die Veranstalter mitteilten, habe sich auch das Niveau der Wettkämpfe deutlich gesteigert. Sechsmal wurde die Grenze von 600 Ringen (bei 720 möglichen) erzielt. Das beste Ergebnis der Kreismeisterschaft erzielte Gustav Romeyke (Altersklasse Schüler C, Grevesmühlener Schützenzunft) mit dem Blankbogen ohne Visiereinrichtung mit 625 Ringen. Die Gastgeber verzeichneten insgesamt fünf neue Vereinsrekorde, sie wurden erzielt von Paula Rosemarie Ritter, Kim liegl, Gustav Romeyke, Jannik Balzereit und Max Böhringer, der beispielsweise mit dem Compoundbogen 611 Ringe erreichte. An den Landesmeisterschaften in Vielank am 22. Juni nehmen insgesamt 22 Sportler und Sportlerinnen der Grevesmühlener Schützenzunft teil.

Firmenpokal in diesem Jahr am 16. August

Im Rahmen der Wettkämpfe hat die Schützenzunft Grevesmühlen auch die Einladungen für den diesjährigen Firmenpokal ausgesprochen. Termin ist am 16. August auf dem Gelände am Tannenberg. 25 Teams sind bereits gemeldet, eine Mannschaft besteht aus drei Schützen, die sowohl mit dem Bogen als auch mit dem Kleinkalibergewehr schießen. Beginn des Wettkampfes ist ab 16 Uhr, an den Tagen vorher gibt es Trainingsmöglichkeiten. Anmeldungen und weitere Informationen auf der Internetseite der Schützenzunft.

Die Ergebnisse der Kreismeisterschaften Herren (Recurve): 1. Thimo Mildner-Spindler, Schützenzunft zu Schönberg, 2. Tobias Voß, Schützenzunft Grevesmühlen, 3. Jörg Gertig, Schützenzunft zu Schönberg Damen (Recurve): 1. Nastija Lichtmess, Wismarer Bogengilde e.V. Master männlich (Recurve): 1. Holger Giersch, Schützenzunft Grevesmühlen, 2. Maik Schimmel, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler A männlich (Recurve): 1. Jannik Balzereit, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler B männlich (Recurve):1. Finn Lukas Malcharczik, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler B weiblich (Recurve):1. Fabienne Dahlke, Schützenzunft Grevesmühlen Jugend männlich (Recurve): 1. Jonas Gazow, Schützenzunft Grevesmühlen Herren (Compound): 1. Max Böhringer, Schützenzunft Grevesmühlen Masters männlich (Compound): 1. Jens Böhringers, Schützenzunft Grevesmühlen Damen ( Blankbogen): 1. Liana Lucas, Schützenzunft Grevesmühlen, 2. Monika Westphal, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler A männlich ( Blankbogen): 1. Cornell Zürner, Schützenzunft Grevesmühlen, 2. Jasper Nowak, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler B männlich ( Blankbogen): 1. Leopold Diedrich, Schützenzunft Grevesmühlen, 2. Karsten Rausche, Schützenzunft Grevesmühlen, 3. Oliver Rausche, Schützenzunft Grevesmühlen, 4. Finn Luca Czikuczinki, Schützenzunft Grevesmühlen, 5. Tom Niclas Voß, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler B weiblich ( Blankbogen): 1. Kim Liegel, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler C männlich ( Blankbogen): 1. Gustav Romeyke, Schützenzunft Grevesmühlen, 2. Luis Hasler, Schützenzunft Grevesmühlen, 3. Piet Nehm, Schützenzunft Grevesmühlen, 4. Willi Wendorf, Schützenzunft Grevesmühlen, 5. Johan Matzeit, Schützenzunft Grevesmühlen, 6. Liam Cedric Klingels, Schützenzunft Grevesmühlen Schüler C weiblich ( Blankbogen): 1. Paula Rosemarie Ritter, Schützenzunft Grevesmühlen Jugend männlich ( Blankbogen): 1. Maximilian Pätsch, Schützenzunft Grevesmühlen, 2. Leonard Olschewski, Schützenzunft Grevesmühlen, 3.Julian Gohdes, Schützenzunft Grevesmühlen Herren ( Instinktivbogen): 1. Damian Kolodziej, Wismarer Bogengilde, Max Ennen, Wismarer Bogengilde, 3. Paul Ennen, Wismarer Bogengilde, 4. Ronney Zieske, Wismarer Bogengilde Master männlich ( Instinktivbogen): !. Roland Linker, Wismarer Bogengilde Schüler B männlich ( Instinktivbogen): 1. Leon Gratop, Wismarer Bogengilde Schüler C männlich ( Instinktivbogen): 1: Pascal Schleuder, Wismarer Bogengilde, 2. John Kolodziej, Wismarer Bogengilde

Michael Prochnow